Роспотребнадзор запретил устанавливать цены в у.е.

В связи с появившейся информацией о переходе отдельных хозяйствующих субъектов на указание цены реализуемых товаров в условных единицах деловая газета ««Золотой Рог»» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора разъясняет следующее:

По общему правилу, вытекающему из совокупности взаимосвязанных положений статей 8, 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), необходимая информация о товарах (работах, услугах), предоставление которой в наглядной и доступной форме в целях обеспечения возможности правильного выбора товаров (работ, услуг) является для продавца (исполнителя) обязательным, доводится до сведения потребителей при заключении соответствующих договоров способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей.

Поскольку согласно пункту 1 статьи 10 Закона о защите прав потребителей «по отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации», то в отношении товаров действует правило, согласно которому «продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника» (пункт 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55).

При этом соответствующая норма пункта 2 статьи 10 Закона о защите прав потребителей предусматривает, что информация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях, что является обязательным элементом любой потребительской сделки и полностью соотносится с положениями пункта 1 статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Однако данное императивное требование не исключает возможности определения цены договора в рублях в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ, согласно которому «в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон».

ZRPRESS.RU, Владивосток.