Россияне смогут ездить на такси за 99 рублей

В нашу страну приходит американский сервис Uber, который уже обвалил рынки услуг такси в 50 странах

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту, депутат от ЛДПР Александр СТАРОВОЙТОВ написал письмо президенту Владимиру ПУТИНУ и премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой запретить работу американского сервиса Uber, который предоставляет услуги такси. Парламентарий считает, что это интернет-приложение обрушит российский рынок такси и даст возможность транснациональной компании зарабатывать миллионы долларов, не платя в России даже налогов. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

Как указано в документе, «реальной угрозой, нависшей над рынком такси, является приход в Россию компании Uber, которая в начале сентября 2014 года объявила о массовом входе на московский рынок такси». По мнению Александра Старовойтова, Uber уже обвалила национальные рынки такси более чем в 50 странах мира, в том числе и в Евросоюзе. «Таким образом можно предположить, что и российский рынок ждет обвал, так как никто из предпринимателей не выдержит конкуренции при заявленных Uber 99 рублей минимального тарифа, напрямую дотируемого транснациональной корпорацией Google».

«По имеющейся из открытых источников информации, в развитие интернет-приложения Uber компанией Google инвестировано свыше $10 млрд», - отмечается в обращении.

Депутат уверен, что обвал национального рынка такси чреват массовым оттоком легальных перевозчиков в теневые структуры, что может уменьшить налоговые отчисления в бюджет.

«Цель Uber - совершить как можно больше операций между заказчиком и исполнителем. И их мало интересует качественный уровень, квалификация, легальность тех, кто предлагает свои услуги. Организаторы сервиса дистанцируют себя от услуги и от ответственности за последствия ее оказания», - говорится в письме.

- А если водитель пьян, а если у него проблемы с законом, кто в случае опоздания или нарушения прав пассажира будет нести ответственность? - задается вопросом Александр Старовойтов.

По словам парламентария, главная проблема том, что Uber в отличие от официальных перевозчиков никаких налоговых отчислений производить не будет, как и не будет нести ответственность за свою деятельность.

- От Uber мы не получим легальное такси, которое станет платить налоги, создавать рабочие места и платить людям зарплаты. Благодаря этому приложению каждый желающий сможет таксовать. Но профессия таксиста - это не подработка в свободное от основной деятельности время, это основная, настоящая, ответственная работа, потому что она связана с безопасностью пассажиров, то есть нас с вами, - заявляет Старовойтов.

Депутат напомнил, что против России введены санкции и нельзя допустить, чтобы в ущерб национальным интересам в нашей стране обогащалась транснациональная компания.

- Нашей стране объявлены санкции, а мы позволим транснациональной компании зарабатывать огромные деньги в России? - негодует Старовойтов.

«Учитывая санкции, введенные США против России, представляется недопустимым бездействие органов госвласти в части предоставления американской компании возможности спокойного захвата рынка услуг такси», - пишет в обращении парламентарий.

Он полагает, что все меры против Uber хороши - от законодательных до технологических в виде блокирования интернет-ресурсов, с помощью которых можно было бы воспользоваться услугами такси через Uber.

В департаменте транспорта Москвы поддержали Александра Старовойтова, заявив «Известиям», что в ведомстве прилагаются все усилия для создания цивилизованного и конкурентного рынка таксомоторных перевозок в столице

- По нашему мнению, стиль работы компании Uber предполагает повышенную вероятность привлечения к работе нелегальных перевозчиков. Водители, оказывающие услуги такси, должны иметь разрешение на такую деятельность, компания должна вести строгий контроль за соблюдением таксистами современных требований. В противном случае услуга оказывается небезопасной для пассажиров, - пояснили в пресс-службе департамента.

Работа компании Uber вызывает ряд вопросов и со стороны департамента транспорта.

- Компании, подобно этой, не сертифицированы, не несут ответственности и не отвечают за качество оказанной услуги. Это вызывает очень много вопросов, мы этим серьезно обеспокоены. Нам также известно, что власти других городов, где работают представительства этой компании, тоже озабочены работой подобных систем, - выразили озабоченность в ведомстве.

Зампред координационного совета профессиональных объединений такси Ирина ЗАРИПОВА также считает, что сервис Uber несет в себе угрозы для официальных перевозчиков, она уверена, что Россия способна самостоятельно предложить на выбор качественные и своевременные услуги такси.

- У нас есть возможность развить свое направление интернет-услуг, в нашем распоряжении имеются такие прекрасные инструменты, как ЭРА-ГЛОНАСС, и все проекты ГЛОНАСС. Мы можем оказывать подобную услугу с помощью информационных технологий, но на более качественном уровне силами легальных компаний, - говорит Зарипова.

Она также считает, что далеко не каждый обладатель водительских прав может работать таксистом.

- В Uber пропагандируется такой принцип: получил права, купил машину, можешь скачать приложение и, не платя налоги, работать в качестве таксиста. Но мало того, что нелегал не платит налоги, так еще и с точки зрения безопасности есть вопросы. В официальном таксомоторном парке машина должна быть застрахована, человек должен быть обученным и со стажем не менее 5 лет, - пояснила она.

По ее словам, в России уже зарекомендовали себя и неплохо работают российские интернет-агрегаторы.

- Есть агрегаторы, которые уже успешно работают на рынке. Надо отдать должное - они работают только с легальными таксомоторными парками, и у них есть определенный набор требований к компаниям, - рассказала Ирина Зарипова.

ZRPRESS.RU, Владивосток.