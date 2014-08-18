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Австралийские и канадские продукты на российских прилавках заменят турецкими

18 Августа 2014, 13:00 | В России

Власти Турции намерены воспользоваться санкционной войной РФ и ЕС, чтобы нарастить объемы экспорта своей сельскохозяйственной продукции в Россию.

За счет поставок турецких фруктов, овощей и молочных продуктов, которые ранее поставляли в РФ США, государства ЕС, Канада, Австралия и Норвегия, Анкара намерена поправить свое финансовое положение. В частности, выход на российский рынок позволит компенсировать Турции сокращение спроса на указанную продукцию в ЕС, который остается самым крупным рынком для страны.

Представитель Торговой палаты Стамбула Ахмет Озер, беседовавший на тему экспорта продукции в Россию с журналистами газеты Wall Street Journal, приветствовал новые возможности, которые открываются перед государством в связи с сотрудничеством с Москвой. Он заявил, что Турция должна воспользоваться возможностью, чтобы продавать РФ все, что та посчитает интересным для покупки.

Если в 2013 году объем экспорта сельхоз продукции в Российскую Федерацию составлял около $7 млрд, то отказ от товаров из стран, попавших в санкционные списки Москвы, может повысить данный показатель еще на 25%, подсчитал Озер. Последнего, к слову, не беспокоит возможное охлаждение отношений Анкары с Брюсселем, который вряд ли обрадуется сотрудничеству Турции с РФ в свете давления, оказываемого ЕС на Москву.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: война  турция  санкции 



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