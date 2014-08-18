Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минфин настоял на снижении ценового порога покупок в Интернет-магазинах до 150 евро
Министерство финансов России опубликовало доработанный проект постановления правительства о снижении беспошлинного порога на ввоз в Россию товаров из-за рубежа, который осуществляют перевозчики для физлиц, на сайте раскрытия государственной информации. В доработанном документе содержатся те же нормы, что и в первоначальной его версии: предполагается снизить порог беспошлинного однократного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов до 150 евро и веса в 10 кг.
Сейчас в России можно беспошлинно получать посылки для личного пользования на сумму до 1000 евро и (или) весом до 31 кг за один календарный месяц. При превышении лимита пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг (она взимается с суммы превышения порога). Как следует из материалов госсайта, ни одно из предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения проекта документа, не было учтено.
Против снижения порога беспошлинной торговли через интернет с 1000 до 150 евро выступало Министерство промышленности и торговли России, сообщал «Интерфакс». Минпромторг считал, что пояснительная записка к проекту Минфина не содержит необходимой аргументации снижения порога беспошлинного ввоза, и предлагал компромиссный вариант — установить порог беспошлинного ввоза товаров в размере 500 евро.
Минпромторг в числе прочего указывал, что опыт регулирования ЕС, принятый Минфином в качестве основы, неприменим в России, так как граждане Евросоюза, приобретая товары через интернет в других странах ЕС, почти не платят таможенных пошлин (в ЕС 90% покупок через интернет осуществляются в странах — членах самого союза). «Поэтому низкий порог беспошлинных пересылок в трансграничной интернет-торговле в странах Запада, по сути, имеет ограниченное применение. Российские же граждане вынуждены будут оплачивать сборы в полной мере», — делали вывод в Минпромторге.
Ссылки по теме:
Посылкам дешевле 150 евро откроют зеленую улицу
В Приморье организаторов "совместных закупок" заставят платить налоги
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
- Страховщики предложили утроить цену ОСАГО для лихачей
Новости раздела
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Цены на квартиры вырастут на треть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин