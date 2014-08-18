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Минфин настоял на снижении ценового порога покупок в Интернет-магазинах до 150 евро

18 Августа 2014, 12:25 | В России

Министерство финансов России опубликовало доработанный проект постановления правительства о снижении беспошлинного порога на ввоз в Россию товаров из-за рубежа, который осуществляют перевозчики для физлиц, на сайте раскрытия государственной информации. В доработанном документе содержатся те же нормы, что и в первоначальной его версии: предполагается снизить порог беспошлинного однократного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов до 150 евро и веса в 10 кг.

Сейчас в России можно беспошлинно получать посылки для личного пользования на сумму до 1000 евро и (или) весом до 31 кг за один календарный месяц. При превышении лимита пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг (она взимается с суммы превышения порога). Как следует из материалов госсайта, ни одно из предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения проекта документа, не было учтено.

Против снижения порога беспошлинной торговли через интернет с 1000 до 150 евро выступало Министерство промышленности и торговли России, сообщал «Интерфакс». Минпромторг считал, что пояснительная записка к проекту Минфина не содержит необходимой аргументации снижения порога беспошлинного ввоза, и предлагал компромиссный вариант — установить порог беспошлинного ввоза товаров в размере 500 евро.

Минпромторг в числе прочего указывал, что опыт регулирования ЕС, принятый Минфином в качестве основы, неприменим в России, так как граждане Евросоюза, приобретая товары через интернет в других странах ЕС, почти не платят таможенных пошлин (в ЕС 90% покупок через интернет осуществляются в странах — членах самого союза). «Поэтому низкий порог беспошлинных пересылок в трансграничной интернет-торговле в странах Запада, по сути, имеет ограниченное применение. Российские же граждане вынуждены будут оплачивать сборы в полной мере», — делали вывод в Минпромторге.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: импорт  интернет-магазин  пошлина  интернет  интернет-аукцион 



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