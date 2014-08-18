В России создадут свою систему бронирования отелей и билетов

В России будет создана своя система бронирования гостиничных и туристических услуг. Это сделают для стимулирования развития российских курортов, сообщает «РГ».

Ростуризм и Минкомсвязь должны в следующем году представить правительству предложения по созданию национальной системы бронирования гостиничных и туристических услуг. По функционалу она может напоминать один из популярных в мире Иинтернет-ресурсов бронирования отелей - Booking.com. Главная цель национальной системы - продвижение российских средств размещения, в том числе здравниц на отечественных курортах.

Эксперты российского рынка онлайн-бронирований полагают, что в период активного развития технологий само по себе создание такой системы не составляет труда. Однако главное в этом процессе - заключенный в нем смысл. Что касается опыта Booking.com, то будучи практически монополистом рынка, компания заключает жесткие контракты с отелями, обязывающие их предоставить номер туристу при любых обстоятельствах - даже, если все номера заняты. "Национальная система бронирования вряд ли сможет пойти таким путем. Для этого она должна ежемесячно тратить на рекламу огромные бюджеты, а главное - сохранять и развивать потрясающую клиентоориентированность. В качестве примера: при овербукинге, то есть, когда все номера в отеле заняты, а он продолжает их продавать, популярные зарубежные системы сначала решают проблему туриста, предоставляя, как правило, улучшенный вариант размещения, и только потом начинают разбираться с отелем и предоставленными неверными данными.

В различных СМИ сообщалось, что в тендере на развитие системы бронирования отечественных средств размещения должны поучаствовать несколько госкорпораций, в том числе "Ростелеком" и "Ростех". В "Ростехе" информацию о подготовке проекта по бронированию отелей не подтвердили, но уточнили, что сейчас прорабатывается вопрос о реализации национальной системы бронирования авиаперевозок.

Напомним, ранее «ЗР» писало о том, что 25 июня 2014 года в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий хранение и обработку персональных данных россиян на территории РФ, который лишит жителей страны возможности использования ряда глобальных Интернет-сервисов, таких как бронирование авиабилетов и отелей.

Ссылка по теме: Россиян хотят лишить доступа к сервисам онлайн-бронирования отелей

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.