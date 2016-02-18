Назван срок возврата цены на нефть к 100 долларам

Минэнерго России приготовило стресс-сценарий развития нефтяной отрасли. Согласно документу, добыча сырой нефти в стране в 2020—2025 годах упадет до 460 миллиона тонн в год или на 14 процентов по сравнению с производством в 2015-м (525 миллионов тонн). При этом к 2035 году ее стоимость может превысить отметку в 100 долларов за баррель, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Добыча нефти может упасть в связи с тем, что темпы роста экономики КНР и других азиатских стран будут замедляться. При этом увеличатся поставки углеводородов с Ближнего Востока, а российские компании столкнутся с невозможностью привлечь новые кредиты для обслуживания взятых ранее.

В стресс-сценарии также прописаны ожидаемые цены на нефть. Предполагается, что к 2020-му она подорожает до 42 долларов за баррель. Затем станет очевиден «острый кризис недофинансирования развития мировой нефтяной и газовой отраслей», в результате начнется рост котировок. К 2035 году стоимость нефти может превысить 100 долларов.

При реализации данного варианта, накопленные налоговые выплаты от нефтяников упадут на 60−65 процентов из-за сокращения добычи, а вклад отрасли в ВВП снизится также на 60−65 процентов.

18 февраля на лондонской бирже ICE нефть марки Brent стоит 35,01 доллара за баррель. Углеводороды дорожают на фоне новостей о том, что Иран поддержал инициативу о заморозке добычи. 16 февраля Россия и ряд членов ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла) договорились о заморозке производства. В течение дня о намерении присоединиться к соглашению сообщили в Ираке и Кувейте.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году доходы России от экспорта нефти упали на 41,7 процента до 89,57 миллиарда долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.