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Назван срок возврата цены на нефть к 100 долларам
Минэнерго России приготовило стресс-сценарий развития нефтяной отрасли. Согласно документу, добыча сырой нефти в стране в 2020—2025 годах упадет до 460 миллиона тонн в год или на 14 процентов по сравнению с производством в 2015-м (525 миллионов тонн). При этом к 2035 году ее стоимость может превысить отметку в 100 долларов за баррель, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».
Добыча нефти может упасть в связи с тем, что темпы роста экономики КНР и других азиатских стран будут замедляться. При этом увеличатся поставки углеводородов с Ближнего Востока, а российские компании столкнутся с невозможностью привлечь новые кредиты для обслуживания взятых ранее.
В стресс-сценарии также прописаны ожидаемые цены на нефть. Предполагается, что к 2020-му она подорожает до 42 долларов за баррель. Затем станет очевиден «острый кризис недофинансирования развития мировой нефтяной и газовой отраслей», в результате начнется рост котировок. К 2035 году стоимость нефти может превысить 100 долларов.
При реализации данного варианта, накопленные налоговые выплаты от нефтяников упадут на 60−65 процентов из-за сокращения добычи, а вклад отрасли в ВВП снизится также на 60−65 процентов.
18 февраля на лондонской бирже ICE нефть марки Brent стоит 35,01 доллара за баррель. Углеводороды дорожают на фоне новостей о том, что Иран поддержал инициативу о заморозке добычи. 16 февраля Россия и ряд членов ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла) договорились о заморозке производства. В течение дня о намерении присоединиться к соглашению сообщили в Ираке и Кувейте.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году доходы России от экспорта нефти упали на 41,7 процента до 89,57 миллиарда долларов.
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Комментарии
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Gricko11:14, 19.02.2016#
а ты 22 походу личный жополиз едросов.
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vasya16:59, 19.02.2016#
"Попросите Бога и воздастся вам. " - насмешил. Бог помогает тому, кто сам себе помогает, и никому другому. Я думаю, чем ждать нефть по 100 долларов, лучше всему правительству во главе с Димой залезть на мавзолей и оттуда скандировать "ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА!". А Вован пусть дирижирует. Не пройдёт и года, как всё в стране наладится, и даже у всех граждан России во рту сладко станет. Это мероприятие будет намного эффективнее, чем просить у бога или ждать нефть по 100 долларов.
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1234512:03, 19.02.2016#
Да при чём тут нефть вообще, дело в политике путлера и только. 22 тебе что от этой нефти? Что она 100баков, что 10. А вот что тебе от доллара который 20 ли 70? И картошка за 5 или 60? Огурцы за 200, а не за 30. Улавливаешь? Если нет иди продолжай смотреть зомбоящик, слушай про русское процветание и благополучие, главное верь!!! По телику всегда только правду говорят.
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32115:36, 19.02.2016#
А нам нужна такая высокая цена нефти? Многие страны радуются у них цена на бензин снизилась потому что сырье(нефть) подешевело. Еще вопрос возникает если сейчас "наши" руководители нефтедобывающих ГОСКОРПОРАЦИЙ говорят, что готовы к цене в 20 долларов за барель и ничего нет страшного в такой цене, тогда считаем, возьмем среднюю цену за прошлые годы 100-20=80 прибыль 400% это какими масштабами они пиZдили?
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Analiz17:29, 19.02.2016#
2000 год. Мама мама, а почему хлебушек такой дорогой , . Потому что нефть очень дорога, бензин дорогой , везти его очень дорого. 2016 год Бабушка, бабушка, а почему мы хлебушек не покупаем ??Потому что барель нефти обесценился, и цены на хлебушек очень высокие . А когда же хлебушек будет дешевый ?Да, когда все мы сдохнем и то чиновники найдут не факт, дяденька из госсаппарата найдет способ даже из мертвых деньги отсосать. . . Бабушка, бабушка , так может этот дяденька отсосет пока мы живы !? И то хоть какой-то от него толк будет. . .
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Володя как настоящий президент должен застрелиться тогда всё наладится:)