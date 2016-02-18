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Назван срок возврата цены на нефть к 100 долларам

18 Февраля 2016, 18:09 | В России

Минэнерго России приготовило стресс-сценарий развития нефтяной отрасли. Согласно документу, добыча сырой нефти в стране в 2020—2025 годах упадет до 460 миллиона тонн в год или на 14 процентов по сравнению с производством в 2015-м (525 миллионов тонн). При этом к 2035 году ее стоимость может превысить отметку в 100 долларов за баррель, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Добыча нефти может упасть в связи с тем, что темпы роста экономики КНР и других азиатских стран будут замедляться. При этом увеличатся поставки углеводородов с Ближнего Востока, а российские компании столкнутся с невозможностью привлечь новые кредиты для обслуживания взятых ранее.

В стресс-сценарии также прописаны ожидаемые цены на нефть. Предполагается, что к 2020-му она подорожает до 42 долларов за баррель. Затем станет очевиден «острый кризис недофинансирования развития мировой нефтяной и газовой отраслей», в результате начнется рост котировок. К 2035 году стоимость нефти может превысить 100 долларов.

При реализации данного варианта, накопленные налоговые выплаты от нефтяников упадут на 60−65 процентов из-за сокращения добычи, а вклад отрасли в ВВП снизится также на 60−65 процентов.

18 февраля на лондонской бирже ICE нефть марки Brent стоит 35,01 доллара за баррель. Углеводороды дорожают на фоне новостей о том, что Иран поддержал инициативу о заморозке добычи. 16 февраля Россия и ряд членов ОПЕК (Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла) договорились о заморозке производства. В течение дня о намерении присоединиться к соглашению сообщили в Ираке и Кувейте.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году доходы России от экспорта нефти упали на 41,7 процента до 89,57 миллиарда долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: нефть  brent  Минэнерго  КНР 



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Комментарии

  • Псевдоним18:56, 18.02.2016#

    Володя как настоящий президент должен застрелиться тогда всё наладится:)

  • 2208:44, 19.02.2016#

    Покажи на своем примере. А мы посмотрим вылетят у тебя мозги или нет.

  • Местный10:34, 19.02.2016#

    Скорее всего, застрелят тебя. . .

  • 2211:32, 19.02.2016#

    Пук, это всё что ты можешь

  • 111111111111109:17, 19.02.2016#

    Зачем стреляться пусть Вова лучше повесится , тогда точно всё наладится.

  • 2209:24, 19.02.2016#

    Не желай зла никому, а займись собой. Начни с себя и не думай, что кто то решит таои проблемы.

  • 111111111111109:39, 19.02.2016#

    Я зла не кому не желаю, но ворье укравшее миллиарды должно отвечать по закону и те кто их покрывают должны отвечать в двойне .

  • 2209:44, 19.02.2016#

    Если у вас украли я вам сочувствую. Простите и забудьте. Попросите Бога и воздастся вам.

  • Gricko11:14, 19.02.2016#

    а ты 22 походу личный жополиз едросов.

  • vasya16:59, 19.02.2016#

    "Попросите Бога и воздастся вам. " - насмешил. Бог помогает тому, кто сам себе помогает, и никому другому. Я думаю, чем ждать нефть по 100 долларов, лучше всему правительству во главе с Димой залезть на мавзолей и оттуда скандировать "ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА! ХАЛ-ВА!". А Вован пусть дирижирует. Не пройдёт и года, как всё в стране наладится, и даже у всех граждан России во рту сладко станет. Это мероприятие будет намного эффективнее, чем просить у бога или ждать нефть по 100 долларов.

  • бабай09:27, 19.02.2016#

    Мне лично до этой нефти как и любому простому человеку. по фигу. это пусть у чиновников из кремля и алегархов голова болит а не у меня

  • марионетка США11:47, 19.02.2016#

    Вот в Украине бензин стоит 53 рубля. И ничего, не жужжат.

  • 1234512:03, 19.02.2016#

    Да при чём тут нефть вообще, дело в политике путлера и только. 22 тебе что от этой нефти? Что она 100баков, что 10. А вот что тебе от доллара который 20 ли 70? И картошка за 5 или 60? Огурцы за 200, а не за 30. Улавливаешь? Если нет иди продолжай смотреть зомбоящик, слушай про русское процветание и благополучие, главное верь!!! По телику всегда только правду говорят.

  • vasya17:01, 19.02.2016#

    По русски правильно писать БАКСЫ, а не баки. Так же как пальцы, а не палы, рельсы, а не релы, сникерсы, а не сникеры. И т. д.

  • lfe12:34, 19.02.2016#

    Наши чиновники всё верят, наивные, что нефть отскочит. И поэтому ничего вообще делать не хотят.

  • 88812:51, 19.02.2016#

    осталось ждать всего 20 лет и вечный пукин опять начнет накачивать свои карманы нефтедолларами, ура!

  • Псевдоним13:25, 19.02.2016#

    ПИДОРАША^) И НАРОД полный холопский задрот:)

  • 32115:36, 19.02.2016#

    А нам нужна такая высокая цена нефти? Многие страны радуются у них цена на бензин снизилась потому что сырье(нефть) подешевело. Еще вопрос возникает если сейчас "наши" руководители нефтедобывающих ГОСКОРПОРАЦИЙ говорят, что готовы к цене в 20 долларов за барель и ничего нет страшного в такой цене, тогда считаем, возьмем среднюю цену за прошлые годы 100-20=80 прибыль 400% это какими масштабами они пиZдили?

  • lfe17:10, 19.02.2016#

    В этих масштабах и "осваивали".

  • МОРЯК19:20, 27.02.2016#

    +++ согласен

  • Analiz17:29, 19.02.2016#

    2000 год. Мама мама, а почему хлебушек такой дорогой , . Потому что нефть очень дорога, бензин дорогой , везти его очень дорого. 2016 год Бабушка, бабушка, а почему мы хлебушек не покупаем ??Потому что барель нефти обесценился, и цены на хлебушек очень высокие . А когда же хлебушек будет дешевый ?Да, когда все мы сдохнем и то чиновники найдут не факт, дяденька из госсаппарата найдет способ даже из мертвых деньги отсосать. . . Бабушка, бабушка , так может этот дяденька отсосет пока мы живы !? И то хоть какой-то от него толк будет. . .

  • Неватник18:52, 19.02.2016#

    Наивные рф-ские чиновники, через 5-10 лет полмира будет на тесле или ещё на каком виде энергии, нефть нужна будет только для производства всякой химии. С чего они будут бабки то грести? С народа уже вряд ли, ибо тот в конец обнищает . . .

  • МОРЯК19:17, 27.02.2016#

    да толку то от этой цены на нефть-бенз однозначно подоражает в марте/апреле. . а если и цена нефть вырастет то логично-и бенз еще больше подоражает) страна идиотов.

  • Псевдо11:27, 28.02.2016#

    Нужна очередная ПЕРЕЗАГРУЗКА, НО БЕЗ ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. АУ ГЕРОИ ВЫ ГДЕ. . . . . .

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