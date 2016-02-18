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В России повысят цены на жизненно важные лекарства
Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить цены на жизненно важные лекарста, стоимость которых не превышает 50 рублей, или убрать их из производства — таким образом с рынка могут уйти около 300 препаратов отечественного производства, аналоги которых обойдутся в четыре раза дороже, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как следует из письма ведомства в правительство, разовая индексация лекарств из списка ЖНВПЛ (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) поднимает цены на 5 рублей. Иначе российским производителям придется снять с производства самые дешевые препараты, поскольку их выпуск оказался нерентабельным. «Основной причиной прекращения производства является низкая рентабельность или убыточность производства из-за увеличения затрат на сырье и материалы»,— объясняют авторы письма.
Сейчас отечественные компании уже перестали выпускать 197 наименований лекарств этого сегмента и собираются убрать еще 160 в ближайшее время. При этом часть из этих препаратов не имеет аналогов с фиксированной ценой — лекарство со схожими характеристиками может стоить дороже в несколько раз.
Вопрос о необходимости поддержать производителей дешевых медицинских препаратов поднимался в правительстве еще в 2014 году. Предлагалось увеличить стоимость таких товаров из ЖНВЛП на 30%. Через несколько месяцев проект был вынесен в правительство, однако не получил поддержку из-за «необоснованно большого размера увеличения». В связи с чем, по итогам осени 2015 года, анализ российского рынка показал, что препараты из нижнего ценового сегмента постепенно исчезают из продажи.
Ранее сообщалось, что аптеки испытывают дефицит антибиотиков, обезболивающих, ряда лекарств для сердечников и аллергиков — это десятки препаратов как иностранного, так и отечественного производства. Фармацевтические компании утверждают, что из-за обвала рубля производство многих лекарств в России стало экономически нецелесообразно. Так же невыгодно их поставлять из-за рубежа.
В связи с этим в Минпромторге рассказали «Известиям», что возможно повышение общего уровня цен на лекарства, при этом дешевые препараты, цены на которые регулирует государство, могут вовсе уйти с рынка. «По некоторым позициям производителям не удается перерегистрировать цену даже на уровне инфляции. Это может способствовать перераспределению спроса с дешевых лекарств на более дорогие, что приведет к повышению общего уровня цен на лекарства вне зависимости от действия сдерживающих механизмов», — заявляют в министерстве.
В связи с ситуацией на рынке лекарств вице-премьер Ольга Голодец на прошлой неделе дала поручение Минпромторгу разработать предложения по поддержке отечественных производителей. Ведомство предложило выдавать субсидии тем российским компаниям, которые производят убыточные лекарства из списка ЖНВЛП.
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