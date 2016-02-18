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В России повысят цены на жизненно важные лекарства

18 Февраля 2016, 15:00 | В России

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить цены на жизненно важные лекарста, стоимость которых не превышает 50 рублей, или убрать их из производства — таким образом с рынка могут уйти около 300 препаратов отечественного производства, аналоги которых обойдутся в четыре раза дороже, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как следует из письма ведомства в правительство, разовая индексация лекарств из списка ЖНВПЛ (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) поднимает цены на 5 рублей. Иначе российским производителям придется снять с производства самые дешевые препараты, поскольку их выпуск оказался нерентабельным. «Основной причиной прекращения производства является низкая рентабельность или убыточность производства из-за увеличения затрат на сырье и материалы»,— объясняют авторы письма.

Сейчас отечественные компании уже перестали выпускать 197 наименований лекарств этого сегмента и собираются убрать еще 160 в ближайшее время. При этом часть из этих препаратов не имеет аналогов с фиксированной ценой — лекарство со схожими характеристиками может стоить дороже в несколько раз.

Вопрос о необходимости поддержать производителей дешевых медицинских препаратов поднимался в правительстве еще в 2014 году. Предлагалось увеличить стоимость таких товаров из ЖНВЛП на 30%. Через несколько месяцев проект был вынесен в правительство, однако не получил поддержку из-за «необоснованно большого размера увеличения». В связи с чем, по итогам осени 2015 года, анализ российского рынка показал, что препараты из нижнего ценового сегмента постепенно исчезают из продажи.

Ранее сообщалось, что аптеки испытывают дефицит антибиотиков, обезболивающих, ряда лекарств для сердечников и аллергиков — это десятки препаратов как иностранного, так и отечественного производства. Фармацевтические компании утверждают, что из-за обвала рубля производство многих лекарств в России стало экономически нецелесообразно. Так же невыгодно их поставлять из-за рубежа.

В связи с этим в Минпромторге рассказали «Известиям», что возможно повышение общего уровня цен на лекарства, при этом дешевые препараты, цены на которые регулирует государство, могут вовсе уйти с рынка. «По некоторым позициям производителям не удается перерегистрировать цену даже на уровне инфляции. Это может способствовать перераспределению спроса с дешевых лекарств на более дорогие, что приведет к повышению общего уровня цен на лекарства вне зависимости от действия сдерживающих механизмов», — заявляют в министерстве.

В связи с ситуацией на рынке лекарств вице-премьер Ольга Голодец на прошлой неделе дала поручение Минпромторгу разработать предложения по поддержке отечественных производителей. Ведомство предложило выдавать субсидии тем российским компаниям, которые производят убыточные лекарства из списка ЖНВЛП.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: лекарство  препарат  цена 



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Комментарии

  • Алекс20:19, 18.02.2016#

    Содержание чиновников и армии клерков НЕ РЕНТАБЕЛНО - СНЯТЬ С СОДЕРЖАНИЯ !!!

  • Алекс20:19, 18.02.2016#

    Содержание чиновников и армии клерков НЕ РЕНТАБЕЛНО - СНЯТЬ С СОДЕРЖАНИЯ !!!

  • 77720:38, 18.02.2016#

    ЭТО ЧИСТЕЙШИЙ ГЕНОЦИД!ДОЛОЙ ОККУПАЦИОННУЮ ВЛАСТЬ!

  • ВВП20:21, 27.02.2016#

    Просто пи. . . . . . . . . ц, самое простое решение, снять с производства. А что бы головой подумать и найти другое решение мозгов не хватает. Уе. . . ны.

  • babai21:18, 27.02.2016#

    Голова им нужна только что бы туда есть! Думать там нечем, отсюда и решения проблем равносильно интеллекту 5 летнего дитя!

  • Олеж20:50, 27.02.2016#

    В гос думе явно сидят люди которые так или иначе связаны с фирмами которые поставляют иностранные лекарства. . . они же лобируют свои интересы. . . . . тут во всю кричат об импортзамещении но все наоборот - нам только уши засерают. . . вот полный бред

  • Псевдоним20:56, 27.02.2016#

    да что там! давайте дешевле пяти штук за упаковку вообще не продавайте. тогда и аптеки на фиг не нужны! ходить-то в аптеку уже будет не кому.

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