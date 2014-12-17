Заграница стала недоступной

Спрос по некоторым туристическим направлениям упал на 50-70 процентов. Об этом заявила представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина ТЮРИНА, сообщает деловая газета ««Золотой Рог»» со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, в России еще никогда не было такого беспрецедентного периода. «Мы живем в очень тяжелое время, но необыкновенно интересное», — сказала Тюрина.

Представитель РСТ напомнила, что даже в 2008 году спрос на туристические поездки снизился только на четверть. Тюрина заявила, что большинство туроператоров России работают «по собственным ощущениям»: выбирают направления, заказывают самолеты, формируют туристические продукты, не ориентируясь на экономическую ситуацию. «Результатом чего становятся, в том числе и приостановка деятельности», — заключила она.

Туристические фирмы начали испытывать трудности в связи с падением спроса на путешествия летом 2014 года. Из-за финансовых проблем многие компании приостановили свою деятельность. В июле о прекращении работы объявили туроператоры «Нева», «Роза ветров Мир», «Экспо-тур», в августе — «Атлас» и «Милана Тур», турфирмы «Идеал-Тур», «Лабиринт», «Санта Люция», а также группа компаний «Интаэр» и «Нордик стар».

ZRPRESS.RU, Владивосток.