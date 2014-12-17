Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Заграница стала недоступной
Спрос по некоторым туристическим направлениям упал на 50-70 процентов. Об этом заявила представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина ТЮРИНА, сообщает деловая газета ««Золотой Рог»» со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, в России еще никогда не было такого беспрецедентного периода. «Мы живем в очень тяжелое время, но необыкновенно интересное», — сказала Тюрина.
Представитель РСТ напомнила, что даже в 2008 году спрос на туристические поездки снизился только на четверть. Тюрина заявила, что большинство туроператоров России работают «по собственным ощущениям»: выбирают направления, заказывают самолеты, формируют туристические продукты, не ориентируясь на экономическую ситуацию. «Результатом чего становятся, в том числе и приостановка деятельности», — заключила она.
Туристические фирмы начали испытывать трудности в связи с падением спроса на путешествия летом 2014 года. Из-за финансовых проблем многие компании приостановили свою деятельность. В июле о прекращении работы объявили туроператоры «Нева», «Роза ветров Мир», «Экспо-тур», в августе — «Атлас» и «Милана Тур», турфирмы «Идеал-Тур», «Лабиринт», «Санта Люция», а также группа компаний «Интаэр» и «Нордик стар».
Новости тематики
- Доля внутреннего туризма в России в 2016 году достигла 22%
- Раскрыты незаконные схемы продаж путевок в Турцию
- Крым и Приморье решили меняться тургруппами
- Россия планирует войти в тройку лидеров по въездному туризму
- Туристические сборы будут взымать с турагентств
- Выезжающих за рубеж россиян обяжут страховаться на 2 млн рублей
- Конкуренты "Аэрофлота" вводят новые "безбагажные" тарифы
- На российских курортах появится система "все включено"
- Вслед за Египтом для россиян "закрывается" и Турция
- Роcпотребнадзор советует требовать возврат всей суммы за туры в Египет
Новости раздела
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Цены на квартиры вырастут на треть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"