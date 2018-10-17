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Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"

17 Октября 2018, 17:57 | В России

Продажи крутых смартфонов Huawei в России начнутся уже 10 ноября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Продажи флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro в России начнутся 10 ноября, говорится в сообщении китайского производителя. Презентация устройств прошла в Лондоне. Компания представила серию из четырех моделей: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X и Porsche Design Huawei Mate 20 RS.

Новые смартфоны получили экраны с диагоналями 6,53 дюйма (Mate 20), 6,39 дюйма (Mate 20 Pro) и AMOLED экран с диагональю 7,2 дюйма (Mate 20 X). Смартфоны серии Mate 20 оснащены тройными камерами. Так, камера Mate 20 Pro оснащена основным объективом 40 МП, широкоугольным 20 МП и телеобъективом 8 МП. Емкость батареи смартфонов начинается от 4 тыс.мА/ч. По факту Mate 20 Pro - первый в мире смартфон, поддерживающий протокол связи 4.5G LTE Cat.21, что позволяет увеличить скорость загрузки до 1,4 Гбит/с.

Предзаказ на устройства в России начнется 17 октября в интернет- магазине Huawei. Смартфон Huawei Mate 20 будет доступен для россиян в цветах (полночный синий и сумеречный), Huawei Mate 20 Pro - в изумрудно- зеленом и черном. Эти две модели будут доступны по цене 57,77 тыс. рублей и 77,77 тыс. рублей соответственно. Модель Huawei Mate 20 X не будет представлена на российском рынке, а вот вопрос поставки модели Porsche Design Huawei Mate 20 RS в РФ еще не решен.

Американская корпорация Apple представила новинки 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а iPhone XS Max - от 97 тыс. до 128 тыс. рублей.

Во Владивостоке пока сохраняется прежний спрос на "айфоны". У крупнейших ретейлеров самой популярной моделью стал золотой iPhone XS Max 256 Гб. Высокие темпы роста продаж показали и Apple Watch S4. Куда качнется маятник после прихода на приморский рынок флагманских моделей от китайских производителей - покажет время.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: технологии  сервис  huawei  цены  китай  рынки  торговля  смартфон  интернет-магазин  apple 



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