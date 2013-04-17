Как установить пластиковое окно самому? Технология установки довольно простая. Тем не менее, такая самостоятельная установка потребует от вас быть предельно внимательными.

Многие считают, что установить пластиковые окна самостоятельно невозможно. На самом деле, это не совсем так. Чтобы произвести монтаж пластиковых окон, нужно лишь знать, как это делается. Сама по себе технология довольно простая, однако, при монтаже нужно быть крайне внимательными. Даже если какая-либо мелочь пойдут не так, вся работа может быть нарушена. Именно поэтому, перед тем как решать подобную задачу, к ней нужно как следует подготовиться.

Один из этапов подготовки к монтажу является демонтаж старого окна. Начинать этот процесс необходимо со снятия створок. Чтобы не разводить в доме лишнюю грязь, все снятые элементы лучше сразу отправлять в мусорные ящики. Итак, когда вы избавились от створок и наличников, вам нужно удалить оконную раму, подоконник и отлив. Только после этого вы можете приступать к монтажу нового окна. Каждый новый этап должен делаться в чистоте, так что не забывайте об этом.

Процесс установки нового окна тоже начинается со снятие створок, так как окно приходит к вам цельным. Делайте все очень аккуратно, чтобы не допустить повреждений. Далее вам нужно вставить в оконный проем раму. Однако перед этим этот проем необходимо подготовить. Его нужно выровнять и удалить остатки старого материала. Установленную раму нужно закрепить специальными установочными клиньями, чтобы иметь возможность отрегулировать позиции рамы. Помните, что вам обязательно нужно поставить раму правильно. Для этого используйте лазерный уровень. Только после этого раму можно закреплять. Для этого лучше всего использовать монтажные пластины или анкерные болты. Учтите, что использовать некачественные крепежные элементы, либо же обычные гвозди нельзя.

Сразу после этого вам нужно произвести изоляцию получившихся швов. Для этого вам понадобится монтажная пена. Чтобы увеличить ее расширение и улучшить скорость полимеризации, места, которые вы будете запенивать, необходимо заранее обработать обычной водой из пульверизатора. Чем лучше вы справитесь с такой изоляцией, тем больше тепла получите. Если же произвести работу некачественно, то характеристики окна могут ухудшиться. Как только пена немного подсохла, удалите установочные клинья, и обработайте получившиеся отверстия той же пеной.

После этого преступайте к установке подоконников. Если вы выбрали стандартный подоконник, то он вполне может крепиться к профилю окна, так как для этого там имеются специальные крепления. Если же вы выбрали подоконник из другого материала, то вам нужно будет устанавливать его в специально подготовленную нишу.

В последнюю очередь вам нужно будет установить створки и стеклопакеты.

Учтите, что монтаж деревянных окон ничем не отличается от пластиковых. Единственное, на что вас все же стоит обратить внимание – работу нужно делать еще аккуратнее, так как дерево – более деликатный материал.

Помните, что перед тем, как думать о монтаже пластиковых окон, их нужно сначала купить. Сайт компании Престиж Окна, как и все другие сайты компаний, позволят вам просмотреть, какие окна сегодня существуют. Все это позволит вам определиться с конкретной моделью. Окно – это покупка не на один год, так что относиться к ней нужно очень внимательно.