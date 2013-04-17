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В самолетах можно будет пользоваться мобильниками
Сотовый сигнал в самолеты будут передавать с земли, а не через спутник. О новых услугах для пассажиров авиакомпаний на днях шла речь на коллегии Минтранса. Судя по всему, операторам связи будет выгодно вкладываться в новые базовые станции для авиасигнала, пишет «РГ».
Российскими авиакомпаниями в прошлом году перевезено 74 миллиона пассажиров, что на 15,4 процента больше, чем в 2011 году, отметил в своем выступлении глава Минтранса Максим СОКОЛОВ. Подвижность населения к 2016 году возрастет на 23 процента. Ожидается, что к 2030 году она вырастет в полтора раза, что сопоставимо с уровнем развитых странах. Учитывая все эти перспективы, присутствовавший на коллеги глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ отметил, что его ведомство разрабатывает варианты организации мобильной связи на бортах самолетов с использованием наземной телекоммуникационной инфраструктуры.
Сейчас три авиакомпании могут предложить своим пассажирам воспользоваться своей электронной почтой или позвонить со своего телефона. Но это больше вопрос престижа как для авиакомпаний, так и для сотовых операторов. Так как сигнал идет через спутник на борт самолета, то "это достаточно дорогое удовольствие", констатировал Никифоров. По оценкам экспертов, это в десять раз дороже, чем передача обычного сотового сигнала. "Мы сегодня прорабатываем альтернативные способы доставки услуг связи на борт самолета", - сообщил Никифоров. Скорее всего, это будут направления Москва - Санкт-Петербург, Москва - Сочи и некоторые другие, сказал он, отметив, что Минкомсвязи готово обсуждать эти маршруты с заинтересованными ведомствами.
Эксперты подчеркивают, что здесь не обойтись и без установки специального сотового оборудования на борту самолета, который будет выступать в качестве коммутатора. Ведь самолет летит со скоростью 900 километров в час. И если даже по ряду магистральных загруженных маршрутов установить большое количество базовых станций, то стандарты связи мобильных телефонов, которые существуют сейчас, не позволят абоненту поймать сигнал. Голосовая связь работает на скорости чуть более ста километров в час, а связь четвертого поколения, где сделан больший акцент на передачу данных, может работать на скорости до нескольких сотен километров, но имеет небольшой диапазон действия.
Как и прежде, абонентов будут просить выключать свои сотовые гаджеты перед взлетом и приземлением, так как это может помешать переговорам экипажей, считают эксперты. А во время самого полета оборудование будет работать в других диапазонах, чем идут переговоры диспетчеров и борта самолета. И разговоры в полете пассажиров никак не скажутся на безопасности.
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