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Классическая торговля уходит в интернет, а онлайн-торговля - рвется в реальность
Онлайн-продавец дорогой одежды с большой скидкой KupiVip решил развивать стационарную сеть магазинов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
До конца 2016 года в Москве откроются четыре oфлайн-точки площадью до 1,2 тыс. кв. м. В августе прошлого года ритейлер уже открыл одну пилотную точку в торговом центре «Гагаринский». По исследованиям KupiVip, больше 58% россиян в прошлом году покупали вещи в аутлетах и магазинах с постоянными распродажами (off-price) — это и есть концепция ритейлера, пишут «Известия».
О том, что fashion-аутлет KupiVip создает реальную торговую сеть как минимум в пяти магазинах в столице, «Известиям» рассказали в компании Knight Frank, другие крупные брокеры торговой недвижимости подтвердили этот факт. Под этим брендом должны развиваться торговые точки в Москве площадью до 1,2 тыс. кв. м. Инвестиции в аренду помещений могут составить 4,8–8 млн рублей в месяц на новые магазины, оценили в Knight Frank. У онлайн-продавца вещей верхнего ценового сегмента с дисконтом уже есть пробная площадка в ТЦ «Гагаринский» площадью 550 кв. м. KupiVip отказалась рассказывать про свои планы развития.
Компания была создана в 2008 году Оскаром Хартманном. Выручка за 2015 год — 16,5 млрд рублей (плюс 50% по отношению к 2014 году), рентабельность по EBITDA составила 1%. На KupiVip 17 млн зарегистрированных пользователей, средний чек составляет более 8 тыс. рублей, количество брендов на online-полках — 2,5 тыс.
В исследовании компании за 2015 год говорится, что почти половина россиян ищет люксовые товары не в бутиках, а в мультибрендовых магазинах, где у покупателей есть больше выбора. Плюс зафиксирован рост популярности аутлетов и магазинов формата off-price: 58% респондентов отметили, что стали чаще покупать вещи в магазинах с постоянными распродажами.
Более того, 91% опрошенных совершили хотя бы одну luxury-покупку в прошлом году, 76% готовы носить одежду как премиум, так и более доступных производителей. Более половины опрошенных покупают одежду и обувь премиальных марок как в России, так и за рубежом. В исследовании приняло участие 4 тыс. покупателей KupiVip.
Желание торговой компании заняться стационарной розницей в Knight Frank связывают с закономерностью развития мультиканальной торговли.
— Плюс сегодня благоприятное время для аренды торговых площадей по выгодным для арендатора условиям, — говорит руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Она добавляет, что многие ритейлеры, которые уже давно работают и онлайн, и oфлайн, отмечают положительную синергию от такой работы — например, увеличение совокупного оборота за счет спонтанных покупок. Речь идет о таких компаниях, как Wikimart, Butik.ru, Mixit, Marchelas и др.
Хотя не все игроки на рынке придерживаются такой позиции. Так, гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев отмечает, что «у fashion-ритейлеров собственные интернет-магазины — скорее дань времени, чем реальный канал продаж». Например, у таких брендов, как Befree, Zarina, Love Republic, собственные онлайн-магазины функционируют последние три года.
Президент Butik.ru Дмитрий Чупаха говорит, что компания (онлайн- и офлайн-магазин) по итогам прошлого года вышла в небольшой плюс по росту выручки, хотя рынок стационарной торговли одеждой просел на 10–30% в рублях, по оценкам одежных ритейлеров. Он отмечает, что у KupiVip есть ощутимый плюс — «рынок сжимается, и найти удачные арендные ставки легче».
— Покупатели выше среднего и премиального сегментов будут всё чаще обращать свои взгляды в сторону off-price-проектов, поэтому есть вероятность, что данный формат будет развиваться более успешно, чем раньше, — в этом плане расширение офлайн-сети является разумным шагом, — добавляет коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян.
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