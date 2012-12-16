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Открывается Фестиваль "Неделя кино Финляндии в Санкт-Петербурге"

16 Декабря 2012, 18:29 | В России

На открытии фестиваля, 17 декабря, в 18.30, будет показан фильм «Почти 18» режиссера Маарит Лалли. История написана 18-летним сценаристом, ставшим еще и исполнителем одной из главных ролей, Хенриком Мяки-Танила. Фильм о пяти друзьях-подростках, трогательная социальная драма…

Так уже получилось, что на этом фестивале будет показано еще несколько картин о трудном становлении молодых людей, причем они также сняты молодыми кинематографистами.

Нынешняя Неделя финского кино - 23-я. С понедельника по воскресенье в «Авроре» можно смотреть новые и лучшие фильмы наших соседей. Добраться до места назначения можно с помощью компании Народное такси Петербург.

Стоит отметить, что вновь покажут ленту Мики Каурисмяки «Дорога на север», что получила на осеннем Санкт-Петербургском кинофоруме приз зрительских симпатий. Каждый день в «Авроре» пройдут по два-три сеанса в рамках финского кинофестиваля. Всего будет показано 10 картин. Фонтанка.ру

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Теги: фестиваль  кино 



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