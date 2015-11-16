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Роcпотребнадзор советует требовать возврат всей суммы за туры в Египет

16 Ноября 2015, 16:00 | В России

Туристы, которые не смогут отправиться на отдых в Египет, вправе рассчитывать на возврат полной стоимости путевки, утверждает Роспотребнадзор. Туроператоры и Ростуризм с этим не согласны, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Роспотребнадзор выступил против того, чтобы туроператоры и турагенты удерживали с клиентов деньги по уже оплаченным турам в Египет, в которые они не смогут отправиться.

Спор вызвала ст.14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ»: из нее следует, что, если есть угроза безопасности туристам и сохранности их имущества, турист вправе в судебном порядке расторгнуть договор с туроператором или турагентом, и если путешествие еще не началось, то те должны вернуть полную стоимость тура.

Если же никакой угрозы безопасности нет и турист сам в одностороннем порядке расторгает договор до начала путешествия, то туроператор или турагент вправе в соответствии со ст.782 Гражданского кодекса РФ и ст.32 закона «О защите прав потребителей» удержать с заказчика тура фактически понесенные расходы. Могут туроператоры и турагенты удерживать фактически понесенные расходы и в случае форс-мажора — об этом говорится в ст.781 Гражданского кодекса РФ.

Главный сейчас вопрос заключается в том, является ли прерванное с вечера пятницы, 6 ноября, авиасообщение с Египтом форс-мажором или оно — следствие имеющейся угрозы безопасности туристов.

Туристы, решившие расторгнуть договор из-за прерванного авиасообщения с Египтом, в случае если их отдых еще не начался, «имеют право требовать в судебном порядке возвращения 100% денежной суммы, уплаченной по договору, на что прямо указывается в абзаце 5 ст.14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор напоминает, что курирующее туристическую отрасль ведомство — Ростуризм — на своем сайте в период с 6 по 8 ноября публиковало сообщения о временно прерванном авиасообщении с Египтом. Был на сайте Ростуризма опубликован и указ президента Владимира Путина №553 от 8 ноября 2015 года «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

Таким образом, делает вывод Роспотребнадзор, было обеспечено соблюдение требований ст.14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», которые дают туристам, а также туроператорам и турагентам «реализовать свое законное право изменить условия или расторгнуть договор о реализации туристского продукта в судебном порядке из-за ситуации, возникшей в связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан РФ».

Под судебным порядком понимается не только подача и рассмотрение иска в суде, но и досудебная (претензионная) стадия урегулирования спорной ситуации, напоминает Роспотребнадзор. Иными словами, ведомство призывает заказчиков и исполнителей туров урегулировать споры в досудебном порядке.

Роспотребнадзор информирует, что для защиты прав потребителей ведомство открыло горячую линию, на которую можно позвонить с 8 до 20 часов по телефону 8-800-100-00-04. Открыты горячие линии и территориальными управлениями Роспотребнадзора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Роспотребнадзор  египет  ростуризм 



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