Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Роcпотребнадзор советует требовать возврат всей суммы за туры в Египет
Туристы, которые не смогут отправиться на отдых в Египет, вправе рассчитывать на возврат полной стоимости путевки, утверждает Роспотребнадзор. Туроператоры и Ростуризм с этим не согласны, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Роспотребнадзор выступил против того, чтобы туроператоры и турагенты удерживали с клиентов деньги по уже оплаченным турам в Египет, в которые они не смогут отправиться.
Спор вызвала ст.14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ»: из нее следует, что, если есть угроза безопасности туристам и сохранности их имущества, турист вправе в судебном порядке расторгнуть договор с туроператором или турагентом, и если путешествие еще не началось, то те должны вернуть полную стоимость тура.
Если же никакой угрозы безопасности нет и турист сам в одностороннем порядке расторгает договор до начала путешествия, то туроператор или турагент вправе в соответствии со ст.782 Гражданского кодекса РФ и ст.32 закона «О защите прав потребителей» удержать с заказчика тура фактически понесенные расходы. Могут туроператоры и турагенты удерживать фактически понесенные расходы и в случае форс-мажора — об этом говорится в ст.781 Гражданского кодекса РФ.
Главный сейчас вопрос заключается в том, является ли прерванное с вечера пятницы, 6 ноября, авиасообщение с Египтом форс-мажором или оно — следствие имеющейся угрозы безопасности туристов.
Туристы, решившие расторгнуть договор из-за прерванного авиасообщения с Египтом, в случае если их отдых еще не начался, «имеют право требовать в судебном порядке возвращения 100% денежной суммы, уплаченной по договору, на что прямо указывается в абзаце 5 ст.14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор напоминает, что курирующее туристическую отрасль ведомство — Ростуризм — на своем сайте в период с 6 по 8 ноября публиковало сообщения о временно прерванном авиасообщении с Египтом. Был на сайте Ростуризма опубликован и указ президента Владимира Путина №553 от 8 ноября 2015 года «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».
Таким образом, делает вывод Роспотребнадзор, было обеспечено соблюдение требований ст.14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», которые дают туристам, а также туроператорам и турагентам «реализовать свое законное право изменить условия или расторгнуть договор о реализации туристского продукта в судебном порядке из-за ситуации, возникшей в связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан РФ».
Под судебным порядком понимается не только подача и рассмотрение иска в суде, но и досудебная (претензионная) стадия урегулирования спорной ситуации, напоминает Роспотребнадзор. Иными словами, ведомство призывает заказчиков и исполнителей туров урегулировать споры в досудебном порядке.
Роспотребнадзор информирует, что для защиты прав потребителей ведомство открыло горячую линию, на которую можно позвонить с 8 до 20 часов по телефону 8-800-100-00-04. Открыты горячие линии и территориальными управлениями Роспотребнадзора.
Новости тематики
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Доля внутреннего туризма в России в 2016 году достигла 22%
- Раскрыты незаконные схемы продаж путевок в Турцию
- Крым и Приморье решили меняться тургруппами
- Россия планирует войти в тройку лидеров по въездному туризму
- Туристические сборы будут взымать с турагентств
- Выезжающих за рубеж россиян обяжут страховаться на 2 млн рублей
- Конкуренты "Аэрофлота" вводят новые "безбагажные" тарифы
- На российских курортах появится система "все включено"
- Вслед за Египтом для россиян "закрывается" и Турция
Новости раздела
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов