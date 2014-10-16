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Российские чиновники предлагают ввести доплату за доступ к Skype и YouTube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство доклад, в котором предлагает внести ряд изменений в закон «О связи», правила оказания услуг связи и ряд других нормативных актов, пишут «Ведомости».
С одной стороны, ведомство предлагает закрепить норму о свободном доступе абонентов к любым интернет-сервисам и запретить операторам устанавливать приоритетный доступ к одним сервисам в ущерб другим. С другой — ФАС считает возможным рассматривать интернет-сервисы как услуги, отличные от доступа в сеть, и разрешить операторам вводить спецтарифы на доступ к сервисам, требующим повышенного качества и высокой пропускной способности канала связи. Речь идет о трафикоемких ресурсах — онлайн-видео, мессенджерах и т. п. Взамен оператор должен гарантировать подписчикам этих тарифов качественный и бесперебойный доступ к сервисам, объясняет Заева.
Российские сотовые операторы тоже не раз высказывали претензии, например, в адрес Skype, куда перетекает трафик из их сетей (в частности, междугородные и международные звонки). Только в 2009 г. они недополучили из-за Skype 6,7 млрд руб., оценивал «Ростелеком». А доля видеоконтента в общем трафике российских операторов связи составит к 2016 г. 70%, приводит ФАС их прогнозы.
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Комментарии
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lubira13:22, 09.10.2014#
". . . разрешить операторам вводить спецтарифы на доступ к сервисам, требующим повышенного качества и высокой пропускной способности канала связи. "А ничего, что я уже плачу за эту услугу (высокую скорость и качество) повышенную абонентскую плату? Это теперь ещё я дважды должна оплачивать?
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