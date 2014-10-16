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Российские чиновники предлагают ввести доплату за доступ к Skype и YouTube

16 Октября 2014, 10:00 | В России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство доклад, в котором предлагает внести ряд изменений в закон «О связи», правила оказания услуг связи и ряд других нормативных актов, пишут «Ведомости».

С одной стороны, ведомство предлагает закрепить норму о свободном доступе абонентов к любым интернет-сервисам и запретить операторам устанавливать приоритетный доступ к одним сервисам в ущерб другим. С другой — ФАС считает возможным рассматривать интернет-сервисы как услуги, отличные от доступа в сеть, и разрешить операторам вводить спецтарифы на доступ к сервисам, требующим повышенного качества и высокой пропускной способности канала связи. Речь идет о трафикоемких ресурсах — онлайн-видео, мессенджерах и т. п. Взамен оператор должен гарантировать подписчикам этих тарифов качественный и бесперебойный доступ к сервисам, объясняет Заева.

Российские сотовые операторы тоже не раз высказывали претензии, например, в адрес Skype, куда перетекает трафик из их сетей (в частности, междугородные и международные звонки). Только в 2009 г. они недополучили из-за Skype 6,7 млрд руб., оценивал «Ростелеком». А доля видеоконтента в общем трафике российских операторов связи составит к 2016 г. 70%, приводит ФАС их прогнозы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: skype  интернет  ФАС  Ростелеком  youtube  чиновник  антимонопольная служба  мтс 



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Комментарии

  • епрст12:49, 09.10.2014#

    Очередной пук в воздух. В натуре пооблем в россии больше нет

  • Псевдоним12:56, 09.10.2014#

    Да постоянно, денег на новый коттедж не хватает, уроды задалбали уже.

  • Псевдоним13:08, 09.10.2014#

    твари поганые оставьте скайп в покое

  • Псевдоним13:13, 09.10.2014#

    Мобильные операторы недополучили. Щас быдло будет им все компенсировать своим горбом.

  • lubira13:22, 09.10.2014#

    ". . . разрешить операторам вводить спецтарифы на доступ к сервисам, требующим повышенного качества и высокой пропускной способности канала связи. "А ничего, что я уже плачу за эту услугу (высокую скорость и качество) повышенную абонентскую плату? Это теперь ещё я дважды должна оплачивать?

  • fuck15:54, 09.10.2014#

    Твари, мерзкие твари!"— С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!Следующими будут введены налоги на осадки:за простой дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, за дождь с громом и молнией - 300 лир. — Молчаааать!!!!"

  • Пантелеймон21:27, 09.10.2014#

    Нефиг ОПсосам конские цены устанавливать на звонки, что-бы люди на скайп не переходили от этого.

  • Lala10:47, 16.10.2014#

    С каждым годом все бредовее и бредовее. . Для каждой такой твари, предлагающей такого рода законы аля "для людей", кипит котелок. Когда введут тарифы на воздух? А то негоже русскому человеку дышать бесплатно

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