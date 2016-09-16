Партизанск обогнал даже Сочи!

Ситуация на рынке жилья в России складывается весьма любопытная, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В регионах она несколько отличается от столичной, где цены «зависли» и практически не двигаются уже долгое время. В одних регионах квадратные метры дешевеют, в других, напротив, дорожают.

Так, в Санкт-Петербурге, по данным «Росриэлта», средняя стоимость одного квадратного метра только за август выросла на 1,49 процента, превысив отметку в 104 тысячи рублей.

В последний месяц лета жилье дорожало также в Сочи (+1,39 процента в июле), Казани (+2,41 процента), Ханты-Мансийске, Мурманске, Белгороде, Арзамасе, Горно-Алтайске. Рекордный рост в 7,7 процента за август и в 33,3 процента с начала года был зафиксирован в городе Партизанске Приморского края. Хотя жилье в этом городке даже после столь резкого подорожания обходится покупателям в достаточно бюджетные 27,4 тысячи рублей за один квадратный метр.

Снижались цены на жилую недвижимость в Набережных Челнах (-8,84 процента), Чите (-6,2 процента), Тольятти (-5 процентов). А больше всего они упали в Архангельске - минус 9,3 процента за месяц. По итогам августа квадратный метр в этом городе в среднем стоил чуть больше 49,2 тысячи рублей.

Что касается Партизанска, то аналитики тут расходятся во мнении, что же стало причиной такого «резвого» роста цен. Некоторые считают, что такой темп могло показать даже небольшое оживление на местном рынке жилья при просто бросовых стартовых ценах. Есть и такие, кто считает, что рынок, мягко говоря, подрос на новостях о скором строительстве в районе Партизанска крупного нефтехимического предприятия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.