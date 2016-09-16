Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Партизанск обогнал даже Сочи!
Ситуация на рынке жилья в России складывается весьма любопытная, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В регионах она несколько отличается от столичной, где цены «зависли» и практически не двигаются уже долгое время. В одних регионах квадратные метры дешевеют, в других, напротив, дорожают.
Так, в Санкт-Петербурге, по данным «Росриэлта», средняя стоимость одного квадратного метра только за август выросла на 1,49 процента, превысив отметку в 104 тысячи рублей.
В последний месяц лета жилье дорожало также в Сочи (+1,39 процента в июле), Казани (+2,41 процента), Ханты-Мансийске, Мурманске, Белгороде, Арзамасе, Горно-Алтайске. Рекордный рост в 7,7 процента за август и в 33,3 процента с начала года был зафиксирован в городе Партизанске Приморского края. Хотя жилье в этом городке даже после столь резкого подорожания обходится покупателям в достаточно бюджетные 27,4 тысячи рублей за один квадратный метр.
Снижались цены на жилую недвижимость в Набережных Челнах (-8,84 процента), Чите (-6,2 процента), Тольятти (-5 процентов). А больше всего они упали в Архангельске - минус 9,3 процента за месяц. По итогам августа квадратный метр в этом городе в среднем стоил чуть больше 49,2 тысячи рублей.
Что касается Партизанска, то аналитики тут расходятся во мнении, что же стало причиной такого «резвого» роста цен. Некоторые считают, что такой темп могло показать даже небольшое оживление на местном рынке жилья при просто бросовых стартовых ценах. Есть и такие, кто считает, что рынок, мягко говоря, подрос на новостях о скором строительстве в районе Партизанска крупного нефтехимического предприятия.
Новости тематики
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- Путин советует незамедлительно брать ипотеку
- Жилье начнет резко дорожать в 2017 году
- Российский рынок жилой недвижимости нащупывает "дно"
- Жильцов ветхих и аварийных домов отправят в ссылку
- Спрос на квартиры в России упал на 20-25%
- Жилье уходит в онлайн
- Квартиры в Королеве
- "Дачную амнистию" могут продлить еще на 3 года
- Малоимущим гражданам предложат отдать жилье государству
Новости раздела
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- Связь в России станет дороже и хуже
- Лекарственная мафия завышает цены в 160 раз - ФАС уже просит помощи у полиции
- Число банкротств на российском строительном рынке увеличилось вдвое
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- В России появятся государственные доходные дома
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
Комментарии
-
-
Michellegreen17:56, 16.09.2016#
If there are any traders here I want to let you in on a great system for trading I've found for the Emini S&P futures. Check out Emini S&P Trading Secret, I went from a beginner to profitable in my first month. Emini S&P trading is the best way better than the forex or stocks. Google Emini S&P Trading Secret to learn more.
-
Michellegreen17:57, 16.09.2016#
Been trying to trade the forex for years now and never could make money. I found a website called Emini S&P Trading Secret which is having a special right now purchased all their videos got some help from the support and now I'm doing my own trading and making money. I will never go back to trading the forex ever again!
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
После выступлений "жилейных пикетов" супротив Мусоросжигательного завода, цены на жилье в Снеговой пади пошли вниз. Когда эту "химку"в Ртизанске построят неизвестно, но зато точно знаю, в десяти км даже комары с птицамии не водятся возле химпроизводств, а дышать лучше в противогазах. Это местные риелтеры-жулики подняли цены на 2 квартиры, плюс все те ктоо баллотируются по Партизанску в дипутаты рисуют Ньб-Васюки и раздают обещания мол только они и способны Химк-производство открыть. Гы гы гы