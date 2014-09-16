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Россиянам вернут лампочки Ильича – энергосберегающие лампы оказались фикцией

16 Сентября 2014, 11:56 | В России

Госдума готова отменить очередной закон, принятый во времена президентства Дмитрия Медведева

Комитет Госдумы по энергетике готовит законопроект по отмене введенного в 2009 году запрета на продажу ламп накаливания. Об этом рассказал член комитета Андрей КРУТОВ. Изменения планируется внести в закон № 261-ФЗ, согласно которому с 2011 года был введен полный запрет оборота на территории России ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, которые «могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения».

Согласно этому же пункту, планировалось с 2013 года ввести аналогичный запрет на лампы мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года предполагалось полностью отказаться от ламп накаливания и перейти на энергосберегающие лампы. Этот пункт депутаты и предлагают отменить. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

- Мы получали множество обращений от граждан, для них стоимость новых энергоэффективных лампочек непомерно высока - ведь они зачастую в десять, а то и более раз дороже привычных ламп накаливания, при этом за прошедшие годы мы не заметили обещанной экономии на электропотреблении, - рассказал «Известиям» Крутов. - Что неудивительно: эффект от самых энергосберегающих ламп полностью нивелируется устаревшим и энергонеэффективным промышленным оборудованием, линиями электропередач, в которых и происходит львиная доля потерь электроэнергии. Получается, что за счет населения мы пытались повысить энергоэффективность устаревшей инфраструктуры, которую в итоге никто менять не собирался.

Кроме того, отмечает депутат, многие эксперты говорят о значительном вреде природе от энергосберегающих ламп.

- За 3 года так и не созданы обещанные пункты по сбору и утилизации этих ламп, и в итоге содержащие опасную для здоровья ртуть лампы просто выбрасываются с обычным мусором, что наносит вред экологии. Многие эксперты говорят также о вреде для зрения из-за излучения, которые дают эти лампы, - считает он.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Иван ГРАЧЕВ подтвердил «Известиям» информацию о готовящимся проекте.

- Я этот проект безусловно поддерживаю, - рассказал он. - Думаю, что его необходимо принимать. Замена ламп накаливания на новые лампы не всегда эффективна. Один пример: если в обычном доме люди поставят много светодиодных ламп, то они дают такие искажения в сети, что все трансформаторы вокруг этого дома не выдерживают. В результате потеря на трансформаторах больше, чем экономия на энергии. Не меньший вред и от газонаполненных ламп. Так что запрет на лампы накаливания совершенно неверен.

Запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который на то момент занимал пост президента.

- Мы - действительно самая крупная энергетическая страна. Но это не значит, что мы должны жечь наши энергозапасы без всякого ума. Еще много лет назад было сказано, что делать с отдельными энергетическими продуктами и почему нельзя топить нефтью. Но мы, к сожалению, продолжаем топить нефтью, в прямом и переносном смысле этого слова обогревая нашу планету, - заявлял он в 2009 году на заседании президиума Государственного совета по вопросу повышения энергоэффективности российской экономики, анонсируя этот запрет.

По мнению экспертов, хотя повышать энергоэффективность экономики нужно, этого сложно добиться только лишь запретами.

- Логика депутатов понятна: у людей должен быть выбор, - говорит председатель комитета «Деловой России» по совершенствованию системы технического регулирования Алексей Шалин. - Тем более что в России, как правило, продаются сейчас устаревшие энергосберегающие лампы, плюсы которых по сравнению с лампами накаливания население не всегда может оценить. Однако это не снимает необходимости работать над новыми материалами и технологиями, чтобы увеличить энергоэффективность российской экономики.

В Европе с 2009 года действует поэтапный запрет на производство и импорт ламп накаливания: сначала были запрещены лампы мощностью 100 Вт, а затем и лампы меньшей мощности. С октября этого года ограничения на производство и потребление ламп накаливания вступают в силу и в Китае.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: депутаты  энергоэффективность  электричество  законы  госдума  проекты  медведев 



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Комментарии

  • Псевдоним12:15, 16.09.2014#

    Представляете сколько он получил ден. знаков США за лобирование лампочек и ГМО. Тварь - убивающая русский народ.

  • vasya14:03, 16.09.2014#

    "он даже лампочки не те вкручивал" - надо бы создать сборник трудов этого уникального государственного деятеля. Забывается со временем всякая придуманная им хрень. Например, он как-то выдал рекомендацию как населению пользоваться электрочайниками: "Наливать воды в чайник ровно столько, сколько надо и ни капли больше, чтобы не кипятить каждый раз лишнюю воду". По мнению Плюшкина это должно было в масштабе всей страны дать колоссальную экономию электроэнергии.

  • vasya13:57, 16.09.2014#

    "Представляете сколько он получил ден. знаков США за лобирование. . . " - простой ты, как три рубля. Игрушку подарили, он и рад. Это уникальный случай, когда в возрасте за 40 мужчина сохранил чистый незамутненный разум 10-летнего ребёнка. :)))

  • Псевдоним15:14, 16.09.2014#

    Да нет, скорее это конкретный диагноз. . . . . .

  • Alex15:22, 17.09.2014#

    Скорее, уникальный случай что человек с незамутненным разумом 10-летнего ребенка стал президентом, а теперь премьером.

  • 12315:20, 17.09.2014#

    Время вернули, лампочки вернули. Осталось полицию переименовать в милицию и все труды нашего многоуважаемого премьер-министра пойдут насмарку. Такая жалость!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј32113:50, 16.09.2014#

    воровать, воровать и ещё раз воровать!как сказал великий комбинатор у ильфа и петрова, -честный отъём денег!

  • vasya13:54, 16.09.2014#

    "эксперты говорят также о вреде для зрения из-за излучения, которые дают эти лампы" - теперь вроде уже точно выяснено, что самый большой вред - от Медведева. Может его самого запретить?

  • Псевдоним14:07, 16.09.2014#

    там кто сверху думает вместо нас -так было заведено ранее. думают они что мы неучи и не помним прошлого. в советские времена во всех школах были ЛДС. плохие не лампы , а изготовители которые гонят пургу. а народ как не хотел думку включать, так и не включает. ВКЛЮЧИТЕ ДУМКУ, НАРОД! вы так и думаете что за вас все думать будут?

  • Псевдоним15:12, 16.09.2014#

    "Получается, что за счет населения мы пытались повысить энергоэффективность устаревшей инфраструктуры, которую в итоге никто менять не собирался. " И такая дребедень куда ни кинь!!!!!

  • Alex15:26, 17.09.2014#

    Если появляется хорошая вещь, то со временем она и так становится популярной. Для этого не надо запрещать другие вещи. Стоят эти лампы 20 раз больше, горят реже, но горят. Всю экономию электричества съедает их цена. Но светят они хуже.

  • Текстильщик17:31, 18.09.2014#

    Еще бы езду с включенными днем фарами отменили бы.

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