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Россиянам вернут лампочки Ильича – энергосберегающие лампы оказались фикцией
Госдума готова отменить очередной закон, принятый во времена президентства Дмитрия Медведева
Комитет Госдумы по энергетике готовит законопроект по отмене введенного в 2009 году запрета на продажу ламп накаливания. Об этом рассказал член комитета Андрей КРУТОВ. Изменения планируется внести в закон № 261-ФЗ, согласно которому с 2011 года был введен полный запрет оборота на территории России ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, которые «могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения».
Согласно этому же пункту, планировалось с 2013 года ввести аналогичный запрет на лампы мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года предполагалось полностью отказаться от ламп накаливания и перейти на энергосберегающие лампы. Этот пункт депутаты и предлагают отменить. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».
- Мы получали множество обращений от граждан, для них стоимость новых энергоэффективных лампочек непомерно высока - ведь они зачастую в десять, а то и более раз дороже привычных ламп накаливания, при этом за прошедшие годы мы не заметили обещанной экономии на электропотреблении, - рассказал «Известиям» Крутов. - Что неудивительно: эффект от самых энергосберегающих ламп полностью нивелируется устаревшим и энергонеэффективным промышленным оборудованием, линиями электропередач, в которых и происходит львиная доля потерь электроэнергии. Получается, что за счет населения мы пытались повысить энергоэффективность устаревшей инфраструктуры, которую в итоге никто менять не собирался.
Кроме того, отмечает депутат, многие эксперты говорят о значительном вреде природе от энергосберегающих ламп.
- За 3 года так и не созданы обещанные пункты по сбору и утилизации этих ламп, и в итоге содержащие опасную для здоровья ртуть лампы просто выбрасываются с обычным мусором, что наносит вред экологии. Многие эксперты говорят также о вреде для зрения из-за излучения, которые дают эти лампы, - считает он.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Иван ГРАЧЕВ подтвердил «Известиям» информацию о готовящимся проекте.
- Я этот проект безусловно поддерживаю, - рассказал он. - Думаю, что его необходимо принимать. Замена ламп накаливания на новые лампы не всегда эффективна. Один пример: если в обычном доме люди поставят много светодиодных ламп, то они дают такие искажения в сети, что все трансформаторы вокруг этого дома не выдерживают. В результате потеря на трансформаторах больше, чем экономия на энергии. Не меньший вред и от газонаполненных ламп. Так что запрет на лампы накаливания совершенно неверен.
Запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который на то момент занимал пост президента.
- Мы - действительно самая крупная энергетическая страна. Но это не значит, что мы должны жечь наши энергозапасы без всякого ума. Еще много лет назад было сказано, что делать с отдельными энергетическими продуктами и почему нельзя топить нефтью. Но мы, к сожалению, продолжаем топить нефтью, в прямом и переносном смысле этого слова обогревая нашу планету, - заявлял он в 2009 году на заседании президиума Государственного совета по вопросу повышения энергоэффективности российской экономики, анонсируя этот запрет.
По мнению экспертов, хотя повышать энергоэффективность экономики нужно, этого сложно добиться только лишь запретами.
- Логика депутатов понятна: у людей должен быть выбор, - говорит председатель комитета «Деловой России» по совершенствованию системы технического регулирования Алексей Шалин. - Тем более что в России, как правило, продаются сейчас устаревшие энергосберегающие лампы, плюсы которых по сравнению с лампами накаливания население не всегда может оценить. Однако это не снимает необходимости работать над новыми материалами и технологиями, чтобы увеличить энергоэффективность российской экономики.
В Европе с 2009 года действует поэтапный запрет на производство и импорт ламп накаливания: сначала были запрещены лампы мощностью 100 Вт, а затем и лампы меньшей мощности. С октября этого года ограничения на производство и потребление ламп накаливания вступают в силу и в Китае.
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Комментарии
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vasya14:03, 16.09.2014#
"он даже лампочки не те вкручивал" - надо бы создать сборник трудов этого уникального государственного деятеля. Забывается со временем всякая придуманная им хрень. Например, он как-то выдал рекомендацию как населению пользоваться электрочайниками: "Наливать воды в чайник ровно столько, сколько надо и ни капли больше, чтобы не кипятить каждый раз лишнюю воду". По мнению Плюшкина это должно было в масштабе всей страны дать колоссальную экономию электроэнергии.
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Псевдоним14:07, 16.09.2014#
там кто сверху думает вместо нас -так было заведено ранее. думают они что мы неучи и не помним прошлого. в советские времена во всех школах были ЛДС. плохие не лампы , а изготовители которые гонят пургу. а народ как не хотел думку включать, так и не включает. ВКЛЮЧИТЕ ДУМКУ, НАРОД! вы так и думаете что за вас все думать будут?
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Представляете сколько он получил ден. знаков США за лобирование лампочек и ГМО. Тварь - убивающая русский народ.