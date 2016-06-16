Госдума одобрила законопроект о "налоге на Google"

Иностранные компании будут платить налог c интернет-продаж в России электронного софта и контента. Поправки, получившие неофициальное название "налога на Google", в третьем окончательном чтении приняла Госдума. Они вступают в силу с 1 января 2017 года. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ.

Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС). Он вводится для 14 типов электронных услуг, в числе которых предоставление доступа к поисковым системам в сети "интернет", ведение статистики на сайтах, хостинг, регистрация доменов, предоставление прав на использование электронных книг, информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных и аудиовизуальных произведений.

Услуги, как реализация товаров, если их поставка осуществляется без использования интернета, продажа программ и баз данных на материальных носителях, оказание услуг по предоставлению доступа к интернету в список не попали.

Чтобы платить НДС (18 процентов), иностранным компаниям нужно будет встать на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС). При этом за передачу недостоверных сведений о себе, долги по платежам НДС в течение 12 месяцев или отсутствие налоговой декларации по НДС в течение 6 месяцев налоговики будут вправе снять компанию с учета.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас на российском рынке складывается ситуация, при которой россиянам выгоднее приобретать упомянутый выше контент у иностранных компаний, поскольку его стоимость в этом случае не включает в себя налог на добавленную стоимость. Вступление поправок в силу создаст равные условия для национальных и иностранных компаний, реализующих контент российским потребителям, так как нивелируют налоговые преимущества для иностранных организаций, в том числе расположенных в низконалоговых или безналоговых юрисдикциях.

По экспертным оценкам, новые правила уже в 2017 году приведут к росту доходов бюджета на 52,8 миллиарда рублей.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.