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В России введут запрет на полный расчет с застройщиками до завершения строительства для государственных заказчиков
В России могут ввести запрет на полный расчет государственных и муниципальных заказчиков с подрядчиками до ввода объектов в эксплуатацию. Как сообщает газета "Золотой Рог", об этом говорится в перечне поручений Президента по итогам Государственного совета по вопросам градостроительства, прошедшего 17 мая 2016 года. Стоит отметить, что частные инвесторы будут все также находится под угрозой обмана строителей. Государство хочет обезопасить лишь себя.
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Госсовета. Президент поручил Государственной Думе и Правительству Российской Федерации рассмотреть и принять в период весенней сессии 2016 года проекты федеральных законов по совершенствованию нормативно-правовой базы строительной отрасли.
В их числе поручение обеспечить доступ инвесторов к необходимой для строительства информации, совершенствование институтов градостроительного зонирования, документации по планировке территорий и их комплексному развитию, применение единых государственных сметных нормативов при проектировании и строительстве с привлечением бюджетных средств.
Кроме того, Президент России поручил разработать поправки в законодательство, позволяющие освободить от налога на прибыль строительные компании, если они безвозмездно передают в муниципальную или государственную собственность объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Правительству необходимо усовершенствовать механизм государственного строительного надзора и порядок сноса объектов самовольного строительства. Среди задач также дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам, определение уполномоченного банка в сфере жилищного строительства и разработка программы, направленной на обеспечение потребности российских граждан в жилье к 2025 году.
Также Путин поручил ввести запрет на полный расчет государственных и муниципальных заказчиков с подрядчиками строительства до ввода объектов в эксплуатацию.
«Необходимо ввести установление порядка расчётов государственных и муниципальных заказчиков с подрядными организациями за готовую строительную продукцию, исключающего осуществление такого расчёта в полном объёме до ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в перечне поручений.
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