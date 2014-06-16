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Тариф "Звони по России" дает оптимальную цену на "межгород" для самой большой страны мира

16 Июня 2014, 12:41 | В России
«МегаФон» объявляет о запуске революционного предложения для абонентов, часто совершающих звонки за пределы своего домашнего региона. Новая тарифная опция «Звони по России» предлагает существенную скидку на вызовы клиентам любых российских операторов связи.
 
Новая опция дает возможность звонить во все регионы страны бесплатно со 2-й по 10-ю минуту разговора. К примеру, для клиентов компании, проживающих во Владивостоке или Иркутске, 10-минутный звонок в Москву на любой номер будет стоить всего 15 рублей, что выгоднее, чем привычные услуги операторов фиксированной связи. 
 
«Для жителей России, самой большой страны мира, фактор расстояний имеет громадное значение. Не у всех есть возможность приехать к родственникам или друзьям, проживающим за тысячи километров. Многие из нас переезжают в другие регионы на работу или учебу. Теперь, когда стоимость междугородных звонков почти не отличается от стоимости местной связи, расстояния больше не являются преградой для общения», – комментирует Леонид Савков, директор по маркетингу на массовом рынке «МегаФона».

 

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Теги: тариф  Мегафон  связь 



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