Небогатым жителям хрущевок рекомендуют менять жилье

Министерство финансов направило на межведомственное согласование законопроект о введении налога на недвижимость физических лиц по кадастровой стоимости. Об этом газете "Ведомости" рассказала замруководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

Новый налог будет взиматься не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости недвижимости, которая является более близкой к рыночной, пишет издание. Таким образом, налоговая база в старом фонде может значительно вырасти. Новостроек это коснется в меньшей степени. Одновременно снижается базовая федеральная ставка для жилья и гаражей – с 2 до 0,1%, а для жилья дороже 300 млн руб. – 2%. При этом регионам дадут право эти ставки снижать.

Также для различных видов жилья предусмотрены и налоговые вычеты. Под них могут попасть 10 кв. м в комнате, 20 кв. м в квартире и 50 кв. м в доме.

Налоговая нагрузка при этом будет расти постепенно в течение пяти лет. Шаг роста – 20% каждый год. Для жилья по России сумма налога увеличиться с 642 руб. в 2012г. до 1915 руб., по Москве – до 6690 руб., приводит "Ведомости" расчеты ФНС.

Повышение налогов коснется в первую очередь дома старого фонда и хрущевки. Однако в ФНС успокаивают, что большая часть пенсионеров, которые зачастую проживают в таких домах, смогут воспользоваться вычетом. ФНС при этом подсчитывает, что налоговые поступления могут увеличиться в 3,4 раза по сравнению с 2012г. Общая сумма может составить 94,4 млрд руб. В Москве сборы увеличатся в 6 раз до 17,7 млрд руб.

Идею приравнять налог на недвижимость к кадастровой стоимости уже поддержали в правительстве. премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложения о введении в стране местного налога на недвижимость на основе ее кадастровой стоимости, но отметил, что спешить с их реализацией не следует.

ZRPRESS.RU, Владивосток.