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Пластиковые окна – практично и удобно
Несколько десятилетий назад, когда пластиковые окна только появились на рынке, поставить такое окно в своей квартире считалось привилегией. По стоимости это было доступно только состоятельным людям. С развитием производства стеклопакетов ситуация кардинально изменилась. В новостройки устанавливают исключительно такие окна, в старом жилом фонде жильцы меняют деревянные рамы на пластик. При небольшой стоимости стеклопакеты существенно улучшают жизнь жильцов. Они практичны, удобны в эксплуатации, служат в течение длительного времени и обеспечивают превосходную звукоизоляцию.
Цена на стеклопакеты зависит от многих параметров. Есть экономичные варианты, а есть эксклюзивные окна - и те и другие можно найти на сайте компании «Окнаком» - oknacom.ru. Благодаря этому каждый человек может подобрать окна, учитывая свое материальное состояние и пожелания. Фирм, которые предлагают окна достаточно много, чтобы сравнить несколько предложений. Несмотря на высокий спрос на современные окна, пик спроса, по мнению российского федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, будет достигнут в 2015 году. Это связано с повышением спроса на жилье эконом-класса. По прогнозам специалистов, к 2015 году спрос на квартиры эконом-класса будет в пределах 140 миллионов квадратных метров. При пересчете на пластик эта цифра составляет 23 миллиона квадратных метров окон.
Федеральный фонд берет в расчет жилье этого типа по той причине, что оно является самым популярным. А согласно последним данным, ни одна новостройка не может обойтись без качественных современных окон ПВХ. Старые деревянные рамы и технологии монтажа окно практически нигде не используются, разве что в деревянных домах загородного типа. Да и зачем, если пластиковые окна дарят куда больший комфорт, а их стоимость не так уж велика.
В расчет специалисты берут не только окна в новостройках, но и тот факт, что люди активно меняют старые окна на окна ПВХ. Таким образом, общий спрос может составить около 30 миллионов квадратных метров окон. Компания «Окнаком» принимает активное участие в процессе установки пластиковых окон в новых и старых домах. Ежедневно компания принимает десятки заказов у клиентов и запускает в производство качественные стеклопакеты. На сайте компании www.oknacom.ru вы можете ознакомиться с полным комплексом услуг, от замера оконного проема, до монтажа окна.
По материалам сайта http://www.oknacom.ru/okna/cena/standart/.
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Я согласна, установка пластиковых окон - правильное решение для дома