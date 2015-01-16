www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Российские телеканалы ответят за многолетние издевательства над потребителями

16 Января 2015, 17:43 | В России

ФАС сертифицирует приборы оценки громкости телерекламы и телепрограмм в Росстандарте. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Такие устройства нужны, чтобы контролировать выполнение телеканалами максимально разрешенных отклонений звука рекламы от звука телепрограмм. За каждый рекламный блок с нарушениями телеканалу через суд начислят штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

В соответствии с принятыми в ноябре поправками к закону «О рекламе» в ФАС на основе рекомендаций Минкомсвязи разработали методику измерения уровня звука рекламных роликов. В документе сказано, что реклама не должна превышать громкость предыдущего и последующего фрагментов телеэфира более чем на 1,5 LU (1 LU = 1 дБ).

— У нас на ближайшие дни запланированы совещания в Росстандарте. Мы хотим обсудить соответствие измерительных приборов методикам, которые предложены на общественное обсуждение, — пояснил «Известиям» Кашеваров.

По словам генерального продюсера компании «Перспектива продакшн» (создает рекламные ролики) Николая Новикова, сейчас у телеканалов есть собственные отделы технического контроля, которые выставляют производителям рекламных роликов необходимые требования к звуку и видео.

— Эти требования легко выполнить. Мы в компьютерной программе выставляем соответствующие настройки, и всё сводится, — отмечает Новиков. По его словам, у разных телеканалов различные требования.

Представитель одного из российских телеканалов на условиях анонимности сообщил, что звук рекламы обычно находится на других частотах, нежели звук предшествующих и последующих фрагментов эфира. Именно поэтому человеческому уху реклама кажется более громкой.

— Можно изменить аудиоролик таким образом, что он заполнит звучанием все колонки, — рассказывает музыкальный продюсер Арташес Андреасян. — По децибелам он будет вписываться в указанные рамки, но будет казаться громким.

По словам Кашеварова, прежде ФАС предпринимала попытки судиться с телеканалами из-за слишком громких рекламных роликов, но в суде ведомство проигрывало. В России до сих пор не существовало нормативов измерения громкости телепрограмм.

Теперь, чтобы контролировать выполнение телеканалами требований закона, ФАС приобретет специальные приборы. Чтобы их показания были учтены в суде, ведомство проведет совещание с Росстандартом. Телеканалам не будут навязывать каких-то конкретных технических решений, но перечень аппаратуры ФАС будет вывешен в общественный доступ.

Кашеваров отметил, что постоянно мониторить телеканалы его ведомство не планирует. ФАС будет реагировать только на жалобы пользователей. Сложность в том, что проверить обоснованность жалобы можно лишь при наличии записи вещания.

— Обязать каналы хранить запись программ и телепередач вместе с рекламой — это затратно, хотя технически реализуемо. Плюс возникает риск, что в процессе хранения может произойти вмешательство в записи, — говорит Кашеваров. — Мы не будем требовать от телеканалов предоставить записи передач, на которые будут жаловаться граждане. Вместо этого начнем записывать соответствующий канал какое-то время. Если обнаружим, что требования нарушаются, будем возбуждать дела и штрафовать в соответствии с законодательством.

Ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства о рекламе») предусматривает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: телевидение  штрафы  законы  реклама  ФАС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним10:16, 20.01.2015#

    ФАС, как и многие другие Российские органы контроля, занимаются всякой х. ней дабы показать свою работу! А серьезные нарушения они не видят и не хотят видеть.

  • Eru11:05, 20.01.2015#

    А кто ответит за разжигание национальной розни и враньё постоянное на телеканалах центральных? Они же нацию превратили в придурков за полгода.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru