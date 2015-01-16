Российские телеканалы ответят за многолетние издевательства над потребителями

ФАС сертифицирует приборы оценки громкости телерекламы и телепрограмм в Росстандарте. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Такие устройства нужны, чтобы контролировать выполнение телеканалами максимально разрешенных отклонений звука рекламы от звука телепрограмм. За каждый рекламный блок с нарушениями телеканалу через суд начислят штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.



В соответствии с принятыми в ноябре поправками к закону «О рекламе» в ФАС на основе рекомендаций Минкомсвязи разработали методику измерения уровня звука рекламных роликов. В документе сказано, что реклама не должна превышать громкость предыдущего и последующего фрагментов телеэфира более чем на 1,5 LU (1 LU = 1 дБ).



— У нас на ближайшие дни запланированы совещания в Росстандарте. Мы хотим обсудить соответствие измерительных приборов методикам, которые предложены на общественное обсуждение, — пояснил «Известиям» Кашеваров.



По словам генерального продюсера компании «Перспектива продакшн» (создает рекламные ролики) Николая Новикова, сейчас у телеканалов есть собственные отделы технического контроля, которые выставляют производителям рекламных роликов необходимые требования к звуку и видео.



— Эти требования легко выполнить. Мы в компьютерной программе выставляем соответствующие настройки, и всё сводится, — отмечает Новиков. По его словам, у разных телеканалов различные требования.



Представитель одного из российских телеканалов на условиях анонимности сообщил, что звук рекламы обычно находится на других частотах, нежели звук предшествующих и последующих фрагментов эфира. Именно поэтому человеческому уху реклама кажется более громкой.



— Можно изменить аудиоролик таким образом, что он заполнит звучанием все колонки, — рассказывает музыкальный продюсер Арташес Андреасян. — По децибелам он будет вписываться в указанные рамки, но будет казаться громким.



По словам Кашеварова, прежде ФАС предпринимала попытки судиться с телеканалами из-за слишком громких рекламных роликов, но в суде ведомство проигрывало. В России до сих пор не существовало нормативов измерения громкости телепрограмм.



Теперь, чтобы контролировать выполнение телеканалами требований закона, ФАС приобретет специальные приборы. Чтобы их показания были учтены в суде, ведомство проведет совещание с Росстандартом. Телеканалам не будут навязывать каких-то конкретных технических решений, но перечень аппаратуры ФАС будет вывешен в общественный доступ.



Кашеваров отметил, что постоянно мониторить телеканалы его ведомство не планирует. ФАС будет реагировать только на жалобы пользователей. Сложность в том, что проверить обоснованность жалобы можно лишь при наличии записи вещания.



— Обязать каналы хранить запись программ и телепередач вместе с рекламой — это затратно, хотя технически реализуемо. Плюс возникает риск, что в процессе хранения может произойти вмешательство в записи, — говорит Кашеваров. — Мы не будем требовать от телеканалов предоставить записи передач, на которые будут жаловаться граждане. Вместо этого начнем записывать соответствующий канал какое-то время. Если обнаружим, что требования нарушаются, будем возбуждать дела и штрафовать в соответствии с законодательством.



Ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства о рекламе») предусматривает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.