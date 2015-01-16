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Российскому земельному рынку весной грозит обвал
В России будет проведена крупнейшая земельная реформа: 1 марта 2015 года будет действовать новый порядок предоставления земельных участков гражданам и юрлицам и передачи государственной земли в муниципальную собственность. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ». Теперь приобрести землю можно будет по цене многократно ниже рыночной. Кроме того, впервые установлен перечень случаев, когда власти вправе отказать в продаже земли. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Павел Королёв.
Заместитель министра экономического развития РФ Павел Королёв рассказал в интервью «Российской газете», что с 1 марта в России будет действовать новый порядок предоставления земельных участков гражданам и юрлицам и передачи государственной земли в муниципальную собственность.
«В оборот будет вовлечено большое количество новых участков, которые по требованию граждан муниципалитеты будут обязаны выставить на торги. Определить, какие участки могут быть предоставлены, поможет публичная кадастровая карта», - приводит издание слова замминистра.
Он также сообщил, что теперь отказать в продаже земли будет сложнее, так как впервые установлен исчерпывающий перечень случаев, когда власти вправе отказать в продаже земли.
Приятная новость для владельцев земельных участков: у них появится возможность прибавить к своему участку «за очень небольшие деньги» государственную или муниципальную землю, «если она не может быть никаким другим образом использована».
Однако те, кто самовольно «захватил» чужой участок, будут оштрафованы, а также получат предписание освободить землю.
«Теперь земельному инспектору через процедуру административного обследования гораздо легче выявить самозахваты. Для этого в его распоряжении есть все необходимые сведения из публичной кадастровой карты и Единого госреестра прав на недвижимое имущество», - сообщил Павел Королёв.
Кроме того, закон впервые вводит единые, базовые нормы по изъятию и резервированию земельных участков для государственных и муниципальных нужд, однако сельхозземель это не коснётся.
«Подчеркну, что проектируемые нормы не предусматривают изъятия сельхозземель из сельхозоборота, за исключением отдельных, экстрасложных и трудных случаев. Чтобы дополнительно защитить аграриев, мы инициировали норму о сельскохозяйственном регламенте», - заявил заместитель министра экономического развития РФ. По его словам, данный регламент будет определять, что и как можно делать на конкретной земле.
Павел Королёв подчеркнул, что законопроект предусматривает более жёсткую защиту земель сельскохозяйственного назначения, которые, по его мнению, должны охраняться в приоритетном порядке.
На федеральном уровне минсельхоз примет типовой сельхозрегламент, на основе которого субъекты будут принимать свои сельхозрегламенты, учитывающие местную специфику, сообщил он.
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