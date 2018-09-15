В России готовы ввести налог на отпуск

Его будут платить все, кто хочет свой законный отдых провести на выезда

А не обложить ли граждан новым налогом, вероятно, подумали в правительстве и, руководствуясь инициативой петербургского губернатора Полтавченко, принялись обсуждать возможность в очередной раз залезть в карман к российскому туристу. Перспективы у этого нововведения довольно мрачные, пишет газета «Век».

Не успели россияне привыкнуть к так называемому курортному сбору, который с мая этого года в качестве эксперимента был введен в нескольких регионах страны, как правительство придумало новый вид налога, который в народе, вероятнее всего, назовут побором. Так, региональным властям по всей территории России собираются предоставить право взимать с отдыхающих новый сбор в размере до 2% от стоимости расселения. Этот принудительный налог на туризм могут ввести уже через полтора года – к 2020 году. Примечательно, что новый способ залезть в карман к российскому туристу придумали власти Санкт-Петербурга. В Северной столице, которая, мягко говоря, является далеко не самым обделенным регионом страны, решили, что если Сочи и Крыму можно кормиться за счет так называемого «курортного сбора», то и Петербургу подобная инициатива по плечу. В итоге губернатор Полтавченко решил обратиться к Министерству финансов и предложить ввести туристический сбор. В ведомстве к этой инициативе отнеслись с энтузиазмом.

Принимая во внимание темпы роста фискальной нагрузки на всех граждан страны, несложно сделать прогноз о том, что очередной «налог на воздух» будет введен со свистом и легко преодолеет любые думские чтения. Поэтому жить дальше можно с полной уверенностью в том, что в 2020 году свои поездки мы будем планировать в новых ценовых реалиях. Тем более, что Министерство финансов и Министерство культуры активно принялись за обсуждение петербургской инициативы.

И ведь предложенный Полтавченко «налог» является далеко не первой попыткой властей всех уровней запустить руку в карман туристам. Например, совсем недавно первый заместитель главы Минфина Леонид Горнин заявил, что в ведомстве готовы поддержать идею о введении «гостиничного сбора» в городах «Золотого кольца России» и даже в ряде других регионов. В Кабинете министров на этом фоне отмечают, что местные власти получат полную свободу в вопросах назначения размеров сбора. А вот туристам выбора никто не предоставит, все платежи станут обязательными. Единственное, на что может решиться гость при планировании поездки, это на отказ от посещения города с новым видом туристического налога.

О том, какую выгоду могут извлечь регионы от этой инициативы, говорить даже не стоит. Беда лишь в том, что обычных граждан и в этом случае забыли спросить об их мнении. И это при том, что уже сейчас отдых даже внутри страны и без всякого рода дополнительных платежей могут себе позволить далеко не все наши соотечественники. Усугубляет ситуацию и катящийся в «пропасть» рубль. Но сделать еще хуже – это, судя по всему, новая правительственная забава. Судя по всему, региональным властям и отдельным министрам не дает покоя введенный недавно «курортный сбор», и эту инициативу им очень хотелось бы развивать. Хотя, сначала следовало бы сделать выводы. Ведь даже при незначительности этого платежа (в отдельных случаях он мог бы составить не более 20-30 рублей) многие российские регионы, получившие право его ввести, решили не рисковать и отказаться от подобной «тихой фискальщины», опасаясь снижения сезонных показателей.

Эксперты и вовсе сравнили ситуацию с «курортным сбором» с парадоксом. И если прежде речь шла о сборе в размере порядка полтора сотен рублей, то в результате власти на местах установили его на уровне значительно ниже базового. Но даже это не остановило процесс от критики, кроме того, появились туристы, которые напрочь отказались платить курортный сбор и объяснили принципиальность своей позиции тем фактом, что они никак не могут знать, на какие именно цели будут направлены заплаченные ими деньги.

В то же время можно напомнить, что в соответствии с принятым законопроектом, все средства от курортного сбора должна направляться на развитие и поддержание туристической инфраструктуры регионов. При этом в памяти свеж случай с выступлением главы одного из таких регионов, который жаловался на острую необходимость ремонта систем водоснабжения и автодорог. Однако, по его словам, на ЖКХ и другие объекты обычной инфраструктуры, средства курортного сбора тратить нельзя. Замкнутый круг в этом смысле образовался еще и потому, что курортный сбор в итоге превратили в обычный фискальный инструмент, ведь его введение происходит через внесение изменений в действующий Налоговый кодекс. А это значит, что все поступления от сбора должны будут направляться в единый региональный бюджет, после чего их ждет распределение, дающее каждому из нуждающихся секторов сумму, освоить которую можно разве что при установке новой лавки в сквере, которого в принципе нет.

Изначально сбор в размере 2% от стоимости проживания в месте отдыха выглядит не очень устрашающим. И в самом деле, можно говорить, что инфраструктуре столь незначительные суммы помочь не смогут, а вот для некоторых туристов они могут быть ощутимыми. Тем более, что многие российские семьи уже сейчас не без труда пытаются сформировать отпускной бюджет. Не исключено, что лишние 500-1000 рублей могут заставить их кардинально сменить свои планы на отдых. А помните, как еще несколько лет тому назад помпезно анонсировалось введение целого ряда государственных программ, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. И ведь не все они были реализованы в полной мере, или, как минимум, не достигли поставленных целей. Зато пожинать плоды в правительстве решили уже сейчас, рискуя тем самым, окончательно загнать внутренний туризм под ту самую, едва отремонтированную лавку в сквере, которого в принципе и нет.