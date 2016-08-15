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В России появятся государственные доходные дома

15 Августа 2016, 16:46 | В России

Первое в стране арендное социальное жилье появится в Москве, Казани и Томске, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

На первом этапе пилотного проекта будет создан арендный фонд общей площадью 60 тыс. кв. м. В него войдут только квартиры малой площади, особенно востребованные на рынке. Строить арендные дома будут инвесторы, а государство затем выкупит эти объекты целиком или частями.

Арендная плата за квартиры в таких домах будет ниже, чем в среднем по рынку. Люди, у которых нет возможности купить собственное жилье, смогут заключить договор с государством на длительный срок, но приватизировать их не смогут.

Уточняется, что помимо пилотных Москвы, Казани и Томска для создания арендного жилья рассматриваются и другие крупные агломерации — города с населением свыше 1 млн человек, в которых уже сформировался спрос на такой тип жилья.

Руководитель АЦ «ИРН» Олег Репченко считает, что в современных экономических реалиях арендное жилье будет пользоваться широким спросом: «В кризис у многих граждан денег на покупку квартиры, даже в ипотеку, просто нет. Бизнес доходных домов у нас очень долго не развивался, но сейчас он целесообразен, особенно с поддержкой государства: покупать жилье по рыночным ценам, чтобы потом сдавать, нерентабельно».

«Речь ведь идет не о социальном найме, когда человек получает жилплощадь на льготных условиях. Чем больше человек будет снимать такое жилье, тем быстрее окупятся дома. И следовательно, тем охотнее инвесторы будут заходить на проект», — сказал Репченко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: строительство  жилье  аренда 



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