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Доля внутреннего туризма в России в 2016 году достигла 22%

15 Июля 2016, 12:29 | В России

Глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что доля внутреннего туризма в России достигла 22%. «Реализация пакетных туров привела к снижению стоимости внутреннего турпродукта на 20-30%, что очень важно. В настоящее время Россия является самым продаваемым турпродуктом внутри страны, обеспечивая долю до 22% продаж, это впервые. Россия находится на первом месте по продажам»,— цитирует ТАСС господина Сафонова. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ"

Он отметил, что снятие ограничений в сфере туризма в отношении Турции стало дополнительным стимулом по повышению качества услуг для российских курортов. «Это мгновенно привело к снижению цены и на наших курортах, и на зарубежных курортах»,— подчеркнул глава Ростуризма.

Он рассказал, что в Крыму отдохнули уже более 1,5 млн человек. «Это рост более чем на 20% в этом году. Очень популярен и Краснодарский край — рост 7%, более 4,6 млн человек там отдыхает»,— заявил Олег Сафонов. Глава ведомства добавил, что также спросом пользуется отдых на Дальнем Востоке: в частности, были полностью раскуплены туры на Камчатку.

В мае Министерство культуры внесло в правительство предложения по стимулированию внутреннего и въездного туризма, предполагающие, в частности, выделение прямых субсидий туроператорам. По словам министра культуры Владимира Мединского, предлагаемый механизм предусматривает как субсидирование транспортных расходов, так и прямые премии туроператорам за каждого привлеченного в «мертвый сезон» туриста на курорты, которые отберут чиновники.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: турист  туризм 



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