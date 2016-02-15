В России могут снизить импортные пошлины на ряд овощей, орехи и сухофрукты

Российские власти могут снизить импортные пошлины на ряд овощей, отдельные виды орехов и сухофруктов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РИА Новости».

«Предложение включает в себя ряд овощей — цветная и брюссельская капуста, брокколи, а также финики, фисташки и сушеный виноград», — заявил собеседник агентства в финансово-экономическом блоке правительства. Он добавил, что решение о снижении пошлин предполагается рассмотреть 18 февраля.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что сельскому хозяйству требуется 40 млрд руб. ежегодно для того, чтобы к 2020 году Россия могла сама обеспечивать себя молоком, овощами и мясом — это наиболее проблемные категории продуктов, которые пока производятся в недостаточных объемах. Столько же средств требуется на поддержку кредитования аграриев — для субсидирования ставок по кредитам до 5–7%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.