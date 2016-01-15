Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась, чтобы из рекламы "Газпрома" убрали слова про национальное достояние. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В беседе с журналистами в четверг глава регулятора Игорь Артемьев пояснил, что достоянием могут быть люди, но не "Газпром".

Артемьев сказал, что этот вопрос он вынес на одно из совещаний у президента России Владимира Путина. По наблюдениям главы ФАС, примерно полгода назад "Газпром" убрал это утверждение из своей рекламы.

Напомним, серия видеороликов "Газпром" - национальное достояние" появилась на телеэкранах в 2003 году, первоначально ролик выходил только в эфире телекомпании НТВ, входящей в холдинг "Газпром-Медиа". Затем было произведено размещение и на других ведущих каналах. В 2006 году зрители федеральных каналов могли наблюдать на экранах видеорекламу "Газпрома" (в рамках программы "Поддержка детского спорта"), которую объединял слоган "Мечты сбываются!" Сейчас в телерекламе "Газпрома" рассказывается о проекте "Сила Сибири".

Рекламный дебют "Газпрома" на телевидении состоялся в 1997 году с серией роликов, снятых режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Главным персонажем видеорекламы той поры был Добрыня Никитич, который рассказывал телезрителям о том, как важно платить за газ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.