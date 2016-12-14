Цены на электронику и бытовую технику во Владивостоке, похоже, скоро начнут стремительно расти

Крупнейшие сети страны, магазины которых представлены и в Приморье, объединяются в торгового монстра

Александр Тынкован и партнеры договорились о продаже крупнейшего в России ритейлера бытовой техники "М.Видео" группе "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом говорится в пресс-релизе "М.Видео", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как ранее рассказал ТАСС источник, знакомый с условиями предстоящей сделки, Гуцериев готов приобрести все 100% акций ритейлера. Стоимость сделки значительно превысит $1 млрд.

Ранее в декабре группа инвесторов, связанная с финансовой группой "Сафмар" семьи Гуцериевых - Шишханова, закрыла сделку по приобретению сети электроники и товаров для дома "Эльдорадо" у чешских структур PPF Group N.V. и EMMA Capital.

Осенью СМИ сообщали, что другой продавец электроники - "Техносила" - перешла под контроль структур, близких Шишханову и Гуцериевым, при этом форма владения не уточнялась. Однако пока "Техносила" юридически не входит в финансовую группу "Сафмар", сообщил 13 декабря ТАСС источник, близкий к группе, отвечая на соответствующий вопрос.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.