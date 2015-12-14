Названы самые популярные в России автомобили 2015 года

Hyundai Solaris по итогам ноября 2015 года стал самым востребованным в России автомобилем. Как сообщает газета «Золотой Рог», об этом свидетельствует отчет Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в котором приведена статистика продаж новых машин.

Дилеры Hyundai продали 11 462 автомобиля Solaris — это на 1,3% больше прошлогоднего показателя продаж. На второй позиции в рейтинге Lada Granta, которая была продана в количестве 9000 штук (годом ранее — 10 520 машин).

Почетное третье место досталось обновленному Kia Rio — было реализовано 8253 автомобиля. Следом идет Volkswagen Polo, немцы смогли увеличить продажи своего «бюджетника» на 15,5% — до 4732 экземпляров.

В рейтинг лучших также вошли кроссовер Renault Duster (4312), седан Renault Logan (3208), универсал Lada Largus (3122 штук), внедорожник Chevrolet Niva (2993), Lada Priora (2678), а также хэтчбек Sandero (2394).

При этом стоит отметить, что продажи новых легковых и легких коммерческих машин в ноябре в России сократились на 42,7% в годовом выражении, до 131,6 тысяч машин.

Ранее аналитики «Автостата» сообщили, что следующий год для российского авторынка будет не менее трудным, чем нынешний, а общий объем продаж легковых и легких коммерческих машин упадет в лучшем случае до 1,4 млн, а в худшем — до 1,2 млн (на 300 тысяч меньше, чем будет в 2015-м).

«РГ» сообщает, что в текущем году цены на новые автомобили в России выросли чуть более чем на 20 процентов. При этом стоимость подержанных легковушек поднялась на 15 процентов. Эксперты полагают, что российский авторынок сможет восстановиться до уровня 2012 года только через шесть-семь лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.