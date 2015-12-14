www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Названы самые популярные в России автомобили 2015 года

14 Декабря 2015, 18:43 | В России

Hyundai Solaris по итогам ноября 2015 года стал самым востребованным в России автомобилем. Как сообщает газета «Золотой Рог», об этом свидетельствует отчет Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в котором приведена статистика продаж новых машин.

Дилеры Hyundai продали 11 462 автомобиля Solaris — это на 1,3% больше прошлогоднего показателя продаж. На второй позиции в рейтинге Lada Granta, которая была продана в количестве 9000 штук (годом ранее — 10 520 машин).

Почетное третье место досталось обновленному Kia Rio — было реализовано 8253 автомобиля. Следом идет Volkswagen Polo, немцы смогли увеличить продажи своего «бюджетника» на 15,5% — до 4732 экземпляров.

В рейтинг лучших также вошли кроссовер Renault Duster (4312), седан Renault Logan (3208), универсал Lada Largus (3122 штук), внедорожник Chevrolet Niva (2993), Lada Priora (2678), а также хэтчбек Sandero (2394).

При этом стоит отметить, что продажи новых легковых и легких коммерческих машин в ноябре в России сократились на 42,7% в годовом выражении, до 131,6 тысяч машин.

Ранее аналитики «Автостата» сообщили, что следующий год для российского авторынка будет не менее трудным, чем нынешний, а общий объем продаж легковых и легких коммерческих машин упадет в лучшем случае до 1,4 млн, а в худшем — до 1,2 млн (на 300 тысяч меньше, чем будет в 2015-м).

«РГ» сообщает, что в текущем году цены на новые автомобили в России выросли чуть более чем на 20 процентов. При этом стоимость подержанных легковушек поднялась на 15 процентов. Эксперты полагают, что российский авторынок сможет восстановиться до уровня 2012 года только через шесть-семь лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: продажи  список  рейтинг  автомобиль  автостат 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • allex19:06, 14.12.2015#

    ну к нам это не относится. пусть на ладах гоняют на здоровье

  • приморский19:37, 14.12.2015#

    Смешные они россияне!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru