Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Названы самые популярные в России автомобили 2015 года
Hyundai Solaris по итогам ноября 2015 года стал самым востребованным в России автомобилем. Как сообщает газета «Золотой Рог», об этом свидетельствует отчет Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в котором приведена статистика продаж новых машин.
Дилеры Hyundai продали 11 462 автомобиля Solaris — это на 1,3% больше прошлогоднего показателя продаж. На второй позиции в рейтинге Lada Granta, которая была продана в количестве 9000 штук (годом ранее — 10 520 машин).
Почетное третье место досталось обновленному Kia Rio — было реализовано 8253 автомобиля. Следом идет Volkswagen Polo, немцы смогли увеличить продажи своего «бюджетника» на 15,5% — до 4732 экземпляров.
В рейтинг лучших также вошли кроссовер Renault Duster (4312), седан Renault Logan (3208), универсал Lada Largus (3122 штук), внедорожник Chevrolet Niva (2993), Lada Priora (2678), а также хэтчбек Sandero (2394).
При этом стоит отметить, что продажи новых легковых и легких коммерческих машин в ноябре в России сократились на 42,7% в годовом выражении, до 131,6 тысяч машин.
Ранее аналитики «Автостата» сообщили, что следующий год для российского авторынка будет не менее трудным, чем нынешний, а общий объем продаж легковых и легких коммерческих машин упадет в лучшем случае до 1,4 млн, а в худшем — до 1,2 млн (на 300 тысяч меньше, чем будет в 2015-м).
«РГ» сообщает, что в текущем году цены на новые автомобили в России выросли чуть более чем на 20 процентов. При этом стоимость подержанных легковушек поднялась на 15 процентов. Эксперты полагают, что российский авторынок сможет восстановиться до уровня 2012 года только через шесть-семь лет.
Новости тематики
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
- Страховщики предложили утроить цену ОСАГО для лихачей
Новости раздела
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
ну к нам это не относится. пусть на ладах гоняют на здоровье