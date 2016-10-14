Сахар из Приморья может скоро выйти на внешние рынки

Россия может впервые начать экспорт сахара, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Взгляд БКС: Хотя новость свидетельствует о хорошем состоянии российской сахарной промышленности, это также означает, что теперь внутренние цены на сахар будут привязаны к экспортному паритету, а не к импортному.

Новость: Россия может направить на экспорт до 1 млн т белого сахара в 2016-17 гг. Россия в 2016 г. произведет на 1 млн тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего потребления, что позволит впервые направить сахар на экспорт, сообщил агентству ТАСС основной владелец Русагро Вадим Мошкович. Таким образом, в текущем году Россия может стать одним из крупнейших экспортеров белого сахара в мире благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы и высокому уровню выхода сахара на сахарных заводах.

Урожай сахарной свеклы может оказаться рекордным. Служба Минсельхоза США FAS USDA недавно повысила прогноз по урожаю сахарной свеклы в России на 2015-16 гг. на 5.9 млн т до 47.9 млн т. Таким образом, урожай в России может превысить рекордное значение 2010-11 гг., когда объем составил 47.6 млн т.

Марат ИБРАГИМОВ, старший аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.