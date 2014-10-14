МТС: Россияне распробовали бюджетные смартфоны

Популярность набирают смартфоны брендов МТС, Fly, Lenovo и Huawei

Почти четверть (24%) мобильного интернет-трафика МТС со смартфонов и планшетов генерируют устройства Apple (рост на 1 процентный пункт по сравнению с III кварталом 2014 года), говорится в исследовании оператора.

На 3 процентных пункта снизили долю устройства Samsung, до 24%. Популярность набирают смартфоны категории "другие" (бренды МТС, Fly, Lenovo, Huawei). Благодаря низкой стоимости (до 5 тыс. рублей) проникновение этих устройств за год выросло на 10 процентных пунктов, до 24% с 14%, отмечается в исследовании.

Доля смартфонов и планшетов в мобильном интернет-трафике в РФ за год выросла на 10 процентных пунктов, до 44%.

При этом доля смартфонов в III квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на треть, до 33% с 24%.

Менее активно растет доля планшетов в интернет-трафике оператора: за год этот показатель вырос до 11% с 10%. В тоже время к концу сентября резко сократилась доля модемов, до 41% с 51% в III квартале 2013 года.

С января по сентябрь интернет-трафик в сетях МТС вырос на 60% по сравнению с III кварталом 2013 года и составил порядка 390 Петабайт.

40% всего трафика МТС приходится на потоковое видео и аудио, загружаемые, в том числе, из социальных сетей. На сами соцсети при этом приходится 11% трафика (7% - сеть "ВКонтакте"), 25% - на просмотр сайтов, говорится в исследовании.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток