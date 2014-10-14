Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МТС: Россияне распробовали бюджетные смартфоны
Популярность набирают смартфоны брендов МТС, Fly, Lenovo и Huawei
Почти четверть (24%) мобильного интернет-трафика МТС со смартфонов и планшетов генерируют устройства Apple (рост на 1 процентный пункт по сравнению с III кварталом 2014 года), говорится в исследовании оператора.
На 3 процентных пункта снизили долю устройства Samsung, до 24%. Популярность набирают смартфоны категории "другие" (бренды МТС, Fly, Lenovo, Huawei). Благодаря низкой стоимости (до 5 тыс. рублей) проникновение этих устройств за год выросло на 10 процентных пунктов, до 24% с 14%, отмечается в исследовании.
Доля смартфонов и планшетов в мобильном интернет-трафике в РФ за год выросла на 10 процентных пунктов, до 44%.
При этом доля смартфонов в III квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на треть, до 33% с 24%.
Менее активно растет доля планшетов в интернет-трафике оператора: за год этот показатель вырос до 11% с 10%. В тоже время к концу сентября резко сократилась доля модемов, до 41% с 51% в III квартале 2013 года.
С января по сентябрь интернет-трафик в сетях МТС вырос на 60% по сравнению с III кварталом 2013 года и составил порядка 390 Петабайт.
40% всего трафика МТС приходится на потоковое видео и аудио, загружаемые, в том числе, из социальных сетей. На сами соцсети при этом приходится 11% трафика (7% - сеть "ВКонтакте"), 25% - на просмотр сайтов, говорится в исследовании.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- "Яндекс" сделает свои карты платными
- Новый телефон протянет почти полгода без подзарядки
- Связь в России станет дороже и хуже
- Операторам и интернет-компаниям предписано раскошелиться на хранение информации
- Госдума одобрила законопроект о "налоге на Google"
- В МТС пообещали сделать связь для своих абонентов бесплатной
- Чиновники хотят подчинить себе весь российский Интернет
- Российский сегмент интернета отделят от внешнего мира
Новости раздела
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
- Цены на квартиры вырастут на треть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела