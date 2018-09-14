Цена нового "айфона" просто шокирует

Уже сегодня приморцы могут заказать максимальную версию за четверть миллиона!

Продажи самого дорогого «айфона» в России начнутся 28 сентября. Флагманский аппарат iPhone Xs Max на американском рынке будет стоить от $1099 – на $100 больше, чем предыдущий самый дорогой iPhone X. В России ценник будет выше: Xs Max с минимальной памятью 64 Гб стоит 96 990 рублей (чуть более $1 415 по вчерашнему курсу ЦБ). А за самую дорогую модификацию (512 Гб) Apple просит 127 990 рублей.

Стоит отметить, что перекупщики готовы привезти новинку самым нетерпеливым пользователям уже в конце следующей недели (их продажи в США, Канаде и некоторых других странах, в том числе европейских, начнутся 21 сентября). Аппараты с максимальной памятью на Avito уже предлагаются по цене от 250 тыс. рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток