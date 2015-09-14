С сегодняшнего дня получить шенгенскую визу в Приморье стало очень непросто

Теперь для получения шенгенской визы нужно сдавать не только пакет документов, но и отпечатки пальцев. Следовательно, обязательно личное присутствие, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Нововведение серьезно осложнит процесс получения шенгенских виз для тех россиян, в чьих городах нет консульств или визовых центров. Однако им обещают в буквальном смысле пойти навстречу и организовать выездные биометрические бригады. Однако стоимость такой услуги в регионах может быть сопоставима с ценой самой поездки.

Российские туроператоры в связи с этим обратились в представительство Евросоюза с просьбой увеличить число визовых центров. Впрочем, проходить дактилоскопию придется лишь один раз в 5 лет.

Введение процедуры биометрии для россиян, пишет газета "Золотой Рог", подавших заявление на получение шенгенской визы, Евросоюз анонсировал еще осенью 2014 года. Тогда представитель еврокомиссара по внутренним делам заверила, что с антироссийскими санкциями это никак не связано.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.