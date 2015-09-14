Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С сегодняшнего дня получить шенгенскую визу в Приморье стало очень непросто
Теперь для получения шенгенской визы нужно сдавать не только пакет документов, но и отпечатки пальцев. Следовательно, обязательно личное присутствие, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Нововведение серьезно осложнит процесс получения шенгенских виз для тех россиян, в чьих городах нет консульств или визовых центров. Однако им обещают в буквальном смысле пойти навстречу и организовать выездные биометрические бригады. Однако стоимость такой услуги в регионах может быть сопоставима с ценой самой поездки.
Российские туроператоры в связи с этим обратились в представительство Евросоюза с просьбой увеличить число визовых центров. Впрочем, проходить дактилоскопию придется лишь один раз в 5 лет.
Введение процедуры биометрии для россиян, пишет газета "Золотой Рог", подавших заявление на получение шенгенской визы, Евросоюз анонсировал еще осенью 2014 года. Тогда представитель еврокомиссара по внутренним делам заверила, что с антироссийскими санкциями это никак не связано.
Новости тематики
- Доля внутреннего туризма в России в 2016 году достигла 22%
- Раскрыты незаконные схемы продаж путевок в Турцию
- Крым и Приморье решили меняться тургруппами
- Россия планирует войти в тройку лидеров по въездному туризму
- Туристические сборы будут взымать с турагентств
- Выезжающих за рубеж россиян обяжут страховаться на 2 млн рублей
- Конкуренты "Аэрофлота" вводят новые "безбагажные" тарифы
- На российских курортах появится система "все включено"
- Вслед за Египтом для россиян "закрывается" и Турция
- Роcпотребнадзор советует требовать возврат всей суммы за туры в Египет
Новости раздела
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
Want to make money at home? Need a financial help? Why don’t you try learning how to trade? Google Superior Trading System today.