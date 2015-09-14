В России подорожает хлеб

Минсельхоз России подготовил и передал сегодня проект документа о внесении изменений в вывозную пошлину на зерно, отменять которую не собираются, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой «РИА Новости».

«Минсельхоз подготовил предложения, документы и передал в правительство, сейчас нас ждет ряд согласительных мероприятий, принципиальных возражений против наших предложений нет»,— рассказал заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко. «Детали-тонкости говорить не могу, но могу сказать одно — не рассматривается вариант отмены пошлины, что обосновано экономически, но значительное послабление в сторону бизнеса, чтобы россияне больше получили денег»,— пояснил господин Громыко. По его словам, нынешняя цена — от 8,5 до 10,5 тыс. руб. за тонну — считается нормальной, но ее планируют повысить. «Мы будем повышать, прилично, крестьян устроит»,— заявил Евгений Громыко.

Напомним, ранее трейдеры и потребители зерна предлагали правительству отменить экспортную пошлину на пшеницу: ее стало накладно выплачивать из-за девальвации рубля.

Алексей Рогожин. Газета «Золотой Рог», Владивосток.