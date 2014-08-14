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Вино и пиво могут разделить участь водки
По мнению аналитиков, магазины не упустят момент получить дополнительную прибыль. Однако аналитики рынка, опрошенные "РГ", с таким прогнозом не согласны.
Напомним, что с 1 августа пол-литровую бутылку водки в магазине нельзя будет купить дешевле 220 рублей. До этого минимальная официальная цена составляла 199 рублей.
Цены на другой алкоголь вряд ли будут устремляться в погоню за подорожавшей водкой, уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. "Минимальная цена на крепкий алкоголь в этом году уже росла, и если проанализировать ценники, все они отыграли повышение еще зимой, когда стоимость водки первый раз скакнула вверх", - объяснил он. Поэтому, считает эксперт, и вину, и пиву вдогонку дорожать уже незачем.
Другой разговор, что вино в скором времени может подорожать совершенно по другой причине. А именно - из-за введения и на этот благородный напиток минимальной розничной цены.
Причина, по которой сегодня Росалкогольрегулирование разрабатывает эту норму, лежит, что называется, не на дне бокала, если перефразировать поговорку. В материалах службы отмечается, что одной из проблем отечественного виноделия является большое количество фальсифицированной продукции, которая продается по более низким ценам по сравнению с легальным вином.
Вино в магазинах должно стоить не ниже 130 рублей за бутылку. Тогда его не будут активно подделывать
И это действительно так - во многих магазинах можно встретить пакетированное вино (а иногда и в стеклянных бутылках) по совершенно смешным ценам - от 50 до 80 рублей за литр. И анализ этой жидкости часто показывает, что ее нельзя пить, не причинив вреда здоровью.
В то же время многие россияне не умеют выбирать вино, ориентируясь обычно только на цену. Да и этот показатель в основном упирается в платежеспособность граждан. В результате около 65 процентов вина на рынке - это дешевые сорта по цене в районе 120-150 рублей. Вина чуть подороже (150-200рублей за бутылку) занимают еще около 20 процентов рынка, а оставшиеся 15 процентов приходится на дорогие сорта. Хотя частенько подделывают и их. Поэтому специалисты советуют выбирать либо знакомое вино известного производителя и импортера или ориентироваться на сегмент "выше 500 рублей". По оценке экспертов, именно эта цена является границей, после которой число подделок уменьшается практически до нуля.
Введение минимальной розничной цены на вино приведет этот рынок в порядок, наполнит действительно качественным продуктом, уверен Вадим Дробиз. "Когда "вино", сделанное из спирта, красителей и сахара, сравняется по цене с вином, сделанным из чистого материала, граждане научатся выбирать, будут голосовать не только кошельком, но и появившимся вкусом", - предположил он.
Еще в мае 2014 года на совещании в Абрау-Дюрсо губернатор Краснодарского края Александр ТКАЧЕВ предложил ее в размере 80 рублей за бутылку. Но это себестоимость у производителя. Экспертные оценки показывают, что стоимость вина, которая была бы невыгодна для нелегальных производителей, должна составлять на полке магазина около 130 рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
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