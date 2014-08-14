Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автолавкам разрешат торговать "на ходу"
Министерство промышленности и торговли РФ разработало условия для работы объектов «мобильной торговли», то есть автолавок. Рабочая группа при министерстве предлагает обязать владельцев моторизованных ларьков покупать разрешение местных властей на осуществление деятельности на улицах города.
При этом за каждым владельцем автолавки будет закреплен район, в котором он имеет право продавать свои товары, - сейчас они получают разрешение на правах киоска и не могут менять дислокацию. Во сколько разрешение обойдется бизнесменам, пока не решено, однако известно, что после единовременной выплаты местные власти не должны взимать с представителей «мобильной торговли» арендную плату. До сих пор у таких передвижных точек не было отдельного правового статуса.
Предлагаемый Минпромторгом законопроект вносит изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», больше известный как закон о торговле. Для разработки проекта Минпромторг создал специальную рабочую группу, в которую вошли представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), «Опоры России», «Коалиции киоскеров», Ассоциации мясной и молочной продукции «Гастроном», Центросоюза России и член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юрий ИСУПОВ.
Рабочая группа разработала два законопроекта. Первый касается преференций для объектов «мобильной торговли» и отменяет «крепостное право» для автолавок. Второй - о новых нормах организации «нестационарной торговли»: ларьков, киосков, павильонов, сезонных бахчевых развалов и елочных базаров (в качестве компенсации за снесенные ларьки и киоски местные власти должны будут предложить их владельцам новые места на карте города). Оба законопроекта призваны облегчить жизнь мелкой рознице.
- Вводится термин «мобильная торговля». Под ней подразумевается реализация продукции со специализированных средств передвижения, которые имеют номер двигателя, номер кузова, стоят на учете в ГАИ, имеют технологическую карту, а также необходимое для продажи продуктов оборудование, которое удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора, - рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов мясомолочной продукции «Гастроном» и совладелец автомаркета колбасной продукции «Микомс» Илья ЗАВЕЛЬСКИЙ, который принимал прямое участие в составлении проекта.
Всего в России около 50 тыс. передвижных ларьков, говорит Завельский. Чтобы продолжать работать легально, они должны будут оплатить патент, то есть разрешение на осуществление деятельности. Стоимость разрешения определят местные власти. Они же установят, в каком районе города и на какой улице автолавки могут торговать. Администрация получит право запретить торговлю продавцам на колесах в определенных местах. В остальном торговля автоларьков не должна противоречить ПДД.
По словам участников рынка, такая мобильная схема в первую очередь пригодится независимым производителям, которых крупные ритейлеры не пускают на прилавки. Завельский считает, что на улицах городов будет больше мясных автолавок.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
- Страховщики предложили утроить цену ОСАГО для лихачей
Новости раздела
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов