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Автолавкам разрешат торговать "на ходу"

14 Августа 2014, 15:29 | В России

Министерство промышленности и торговли РФ разработало условия для работы объектов «мобильной торговли», то есть автолавок. Рабочая группа при министерстве предлагает обязать владельцев моторизованных ларьков покупать разрешение местных властей на осуществление деятельности на улицах города.

При этом за каждым владельцем автолавки будет закреплен район, в котором он имеет право продавать свои товары, - сейчас они получают разрешение на правах киоска и не могут менять дислокацию. Во сколько разрешение обойдется бизнесменам, пока не решено, однако известно, что после единовременной выплаты местные власти не должны взимать с представителей «мобильной торговли» арендную плату. До сих пор у таких передвижных точек не было отдельного правового статуса.

Предлагаемый Минпромторгом законопроект вносит изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», больше известный как закон о торговле. Для разработки проекта Минпромторг создал специальную рабочую группу, в которую вошли представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), «Опоры России», «Коалиции киоскеров», Ассоциации мясной и молочной продукции «Гастроном», Центросоюза России и член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юрий ИСУПОВ.

Рабочая группа разработала два законопроекта. Первый касается преференций для объектов «мобильной торговли» и отменяет «крепостное право» для автолавок. Второй - о новых нормах организации «нестационарной торговли»: ларьков, киосков, павильонов, сезонных бахчевых развалов и елочных базаров (в качестве компенсации за снесенные ларьки и киоски местные власти должны будут предложить их владельцам новые места на карте города). Оба законопроекта призваны облегчить жизнь мелкой рознице.

- Вводится термин «мобильная торговля». Под ней подразумевается реализация продукции со специализированных средств передвижения, которые имеют номер двигателя, номер кузова, стоят на учете в ГАИ, имеют технологическую карту, а также необходимое для продажи продуктов оборудование, которое удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора, - рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов мясомолочной продукции «Гастроном» и совладелец автомаркета колбасной продукции «Микомс» Илья ЗАВЕЛЬСКИЙ, который принимал прямое участие в составлении проекта.

Всего в России около 50 тыс. передвижных ларьков, говорит Завельский. Чтобы продолжать работать легально, они должны будут оплатить патент, то есть разрешение на осуществление деятельности. Стоимость разрешения определят местные власти. Они же установят, в каком районе города и на какой улице автолавки могут торговать. Администрация получит право запретить торговлю продавцам на колесах в определенных местах. В остальном торговля автоларьков не должна противоречить ПДД.

По словам участников рынка, такая мобильная схема в первую очередь пригодится независимым производителям, которых крупные ритейлеры не пускают на прилавки. Завельский считает, что на улицах городов будет больше мясных автолавок.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.  ,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: автолавка  мобильная торговля 



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