Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах

Новость буквально шокировала людей

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче для собственных нужд, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым граждане не смогут выращивать на своих участках овощи и фруктово-ягодные культуры, используя семена, которые были заготовлены самостоятельно.

«Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — говорится в сообщении ведомства. Там также напомнили, что согласно законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрены только в отношении лиц, занимающихся коммерческой деятельностью.