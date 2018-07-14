Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
Новость буквально шокировала людей
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче для собственных нужд, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым граждане не смогут выращивать на своих участках овощи и фруктово-ягодные культуры, используя семена, которые были заготовлены самостоятельно.
«Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — говорится в сообщении ведомства. Там также напомнили, что согласно законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрены только в отношении лиц, занимающихся коммерческой деятельностью.
Новости тематики
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Россия через пару лет полностью обеспечит себя свининой и мясом птицы
- Штрафы за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения вырастут
- Россиян оставят без яиц
- Штрафы за порчу сельскохозяйственных земель увеличат в сотни раз
Новости раздела
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда