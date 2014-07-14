Делегация из Facebook встретилась с Роскомнадзором

В Россию на прошлой неделе приезжали западные представители социальной сети Facebook для переговоров с Роскомнадзором. Об этом «Известиям» сообщили три источника в госструктурах. Крупнейшую в мире социальную сеть представлял не топ-менеджер, как в случае с Twitter, — и еще в отличие от июньской поездки в Россию вице-президента Twitter Колина Кроуэлла, визит Facebook состоялся в условиях секретности.

По словам источников, в Россию приезжал Томас Мируп Кристенсен — это директор по общественной политике Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России. Кристенсен встретился с руководством Роскомнадзора и обсудил вопросы законодательного регулирования интернета в России.

В частности, компанию волнует вопрос размещения серверов с данными граждан нашей страны на территории России. Делегация Facebook просила оставить в тайне информацию о ее визите — и итоги встречи не были преданы огласке. После встречи главы Роскомнадзора Александра Жарова с Колином Кроуэллом, напомним, было объявлено, что Twitter закроет для российских пользователей доступ к аккаунтам около 10 экстремистских организаций, включая «Правый сектор». Кроме нового законодательства о персональных данных и блогерах, зарубежные соцсети были обеспокоены заявлением замглавы Роскомнадзора Максима Ксензова: в интервью «Известиям» он сообщал, что его ведомство «завтра же может в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России», тем не менее отметив, что Facebook более активно идет на взаимодействие по части блокировок тех или иных страниц, чем Twitter. Быть может, поэтому в Россию приехал не вице-президент по коммуникациям и общественной политике Элиот Шрейдж.

В Facebook от комментариев отказались, в Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли факт переговоров.

— Вопрос регулирования интернета один из самых насущных сейчас. Скорее всего, они хотели узнать у Роскомнадзора о том, какие санкции им могут грозить в связи с принимаемыми законом о блогерах (входил в пакет антитеррористических поправок) и законом о персональных данных, — говорит директор по взаимодействию с госорганами компании Rambler & Co. Матвей Алексеев.

Так называемый антиблогерский закон, который вступит в силу 1 августа, обяжет крупные интернет-сервисы хранить информацию пользователей в течение 6 месяцев. Кроме того, закон обязывает блогеров, у которых количество читателей составляет от 3 тыс. в день, соблюдать ряд ограничений, аналогичных правилам для СМИ. Популярные блогеры и сервисы блогов должны будут регистрироваться в Роскомнадзоре по требованию этого надзорного ведомства или правоохранительных органов.

Другой закононопроект, серьезно скорректировавший закон «О персональных данных», был принят Госдумой 4 июля, в последний день весенней сессии во втором и третьем чтениях. Согласно изменениям, оператор персональных данных теперь обязан обеспечить «запись, хранение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение» персональных данных россиян в базах данных на серверах, расположенных в России. При этом в России создан специальный «реестр нарушителей прав субъектов персональных данных». В него будут вносить сайты, которые по решению суда будут признаны нарушителями соответствующего закона. Доступ к сайтам-нарушителям будут блокировать.

— Данные граждан России, их электронные письма, информация, которую мы вносим при регистрации на разных сайтах или соцсетях, во многих случаях находится за границей. Эти данные могут быть использованы как против страны, так и против конкретной личности, — заявлял «Известиям» разработчик поправок в закон о персональных данных Вадим Деньгин. — Мы хотим, чтобы большие интернет-корпорации — поисковики, почтовые сервисы, соцсети и др. — хранили данные россиян в дата-центрах на территории нашей страны.

После решения суда в реестр будет внесены доменное имя или указатели страниц сайтов, сетевые адреса, информация о нарушении законодательства в области персональных данных, о вступившем в силу судебном акте и другая информация.

По мнению Алексеева, иностранным компаниям придется арендовать в России серверные мощности и для этого не обязательно создавать российское представительство. Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский уверен, что в Facebook интересовались принципом взаимодействия с госорганами и порядком информирования о выполненных требованиях.

— Они хотели понять, насколько выполнимы те законы, которые приняты, и что будет, если их выполнять не полностью. Как сделать так, чтобы они выполнялись полностью? Они ищут компромисс и перешли к согласованию реального регламента взаимодействия, — рассуждает Засурский. — С властями надо согласовать порядок работы. И чтобы не попадать под раздачу надо понять, что государство хочет. Им надо понять, как они будут получать оповещения. На какие и как правильно реагировать.

Нужно сказать, что персональные данные — это та область, которая является наиболее чувствительной для Facebook. Основателю сети Марка Цукерберга в 2003-м сделали формальное предупреждение об исключении в Гарварде за использование фотографий студентов без разрешения в прообразе Facebook — фотобазе Facemash. Цукербергу пришлось извиняться. В 2007 году был скандал с рекламной системой Beacon, которая, в частности, публиковала в ленте пользователя сообщения о его покупках в магазинах-партнерах Facebook — и Цукербергу снова пришлось публично извиняться. В телеинтервью журналисты систематично давили на болевую точку под названием «приватность», и будущий миллиардер заметно нервничал. В проспекте IPO (2012 год) соцсети также говорилось, что регулирование защиты персональных данных относится к основным рискам компании, и связанные проблемы могут навредить бизнесу.

Посетивший Россию Томас Мируп Кристенсен устроился в Facebook Inc. в ноябре 2011 года и отвечает за политику Facebook в таких областях, как рост и инновации, защита данных, детскую безопасность в интернете, в отношении содержания и интернет-рекламы. У Кристенсена есть опыт урегулирования тонких вопросов — например, в ноябре 2013 года он участвовал в специально организованных дебатах в Дании, посвященных публикации ню-изображений в соцсети (ее правила это запрещают). До Facebook он работал в Брюсселе в Microsoft Europe (2005-2011). До 2005 года Кристенсен был специальным советником в датском Министерстве науки, технологий и инноваций.

ZRPRESS.RU, Владивосток.