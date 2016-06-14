В России с сегодняшнего дня подорожала водка

С 13 июня минимальная розничная цена на водку в России повышается со 185 рублей до 190 рублей за бутылку (0,5 литра). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», цена повышена приказом Минфина, размещенным на официальном интернет-портале правовой информации 2 июня 2016 года.

Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Минимальные цены на коньяк и бренди остались на прежнем уровне - 293 рубля за бутылку бренди объемом 0,5 литра и 322 рубля - за бутылку коньяка.

Отметим, что минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются в России с 2009 года. Они являются мерой противодействия производству суррогата.

По данным Росстата, пол-литровая бутылка водки в рознице в мае 2016 года в среднем стоила 570,48 рубля (крепость от 40 процентов и выше). За последние десять лет она выросла в цене в 3,6 раза, а за прошедший год (май 2015-го к маю 2016-го) - на четыре процента.

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, установлены минимальные цены, не ниже которых должна осуществляться розничная продажа алкогольной продукции объемом 0,5 литра и игристого вина.

«Водка, ликероводочная и другая алкогольная продукция (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллята) крепостью 40% – 170 рублей. Бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллята – 293 рубля. Коньяк – 190 рублей, игристое вино (шампанское) – 164 рубля», – отметили специалисты.

Требования об установлении минимальных цен на водку, ликероводочную продукцию, коньяк, бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллята, вступают в силу с 13 июня 2016 года.На игристые вина (шампанское) – с 25 июля 2016 года.

Напомним, реализация в магазинах на кассе алкогольной продукции в городских поселениях должна осуществляться с 1 июля 2016 года с помощью системы ЕГАИС.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко уверен, что ЕГАИС во многом поможет решить проблему с реализацией в регионе контрафактного алкоголя. Система просто не позволит пробивать чек на контрафакт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.