Российский сегмент интернета отделят от внешнего мира

Согласно планам Минкомсвязи, к 2020 году 99% российского интернет-трафика должно передаваться внутри страны. Ведомство также хочет дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минкомсвязи на днях опубликовало поправки в госпрограмму «Информационное общество», пишут «Ведомости». Согласно планам ведомства, к 2020 году 99% российского интернет-трафика должно передаваться внутри страны. Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 70%.

Как пояснил газете федеральный чиновник, сейчас часть трафика между российскими системами проходит через внешние точки обмена. Из-за этого у российских властей нет возможности гарантировать их безотказную работу. В связи с этим планируется создать систему мониторинга связности и устойчивости сети.

Согласно документу, Минкомсвязи также планирует дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета. Еще в 2014 году этот показатель равнялся нулю. В этом году он должен достичь 40%.

Что такое «критическая инфраструктура», документ Минкомсвязи не уточняет. По словам федерального чиновника, были проведены учения. По их результатам были описаны критические элементы инфраструктуры — национальные доменные зоны верхнего уровня (.ru,.рф), инфраструктура, обеспечивающая их функционирование, системы точек обмена трафиком, линии и средства связи. Собственные системы точек обмена трафиком в России есть, но они не наделены официальным статусом резервных. Это, по словам собеседника «Ведомостей», и предстоит сделать.

Другой профильный федеральный чиновник подчеркнул, что на интернет-сервисы понятие критической инфраструктуры не распространяется. Он пояснил, что сбой в работе «Яндекса» или «ВКонтакте» не приведет к падению всего интернета.

Представитель одного из крупных телекомоператоров в разговоре с газетой усомнился в возможности отделения российского сегмента интернета от глобального. По его словам, это нанесет ущерб и обычным пользователям, и бизнесу. Собеседник «Ведомостей» привел пример: по его словам, очевидно, что в таких условиях будет действовать урезанная версия интернета, из-за чего перестанут обновляться операционные системы мобильных устройств, а IT-системы крупного бизнеса потеряют связь с иностранными системами.

Представители операторов, а также Минкомсвязи от комментариев отказались.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.