Российские интернет-магазины зафиксировали к 8 марта гигантский рост продаж

Кризис не заставил россиян отказаться от подарков на 23 февраля и 8 Марта, но развил в покупателях скромность: вместо традиционных роз — бюджетные тюльпаны, а вместо импортных брендов — трусы и колготки российских марок. Сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Накануне женского дня больше всего ожидаемо выросли продажи цветов: по данным исследования компании «Яндекс.Деньги», учитывающего продажи в 75 тыс. российских интернет-магазинах, суточный рост числа заказов в период 1–3 марта достигал 400% по сравнению с 26–29 февраля.

Однако было заметно, что российские мужчины стали экономить на цветах, рассказывает владелец компании MegaFlowers (объединяет интернет-сервис доставки и сеть розничных магазинов) Сергей Семенов. По его словам, средний чек на покупку букета к 8 Марта в его сети в этом году не изменился по сравнению с прошлым годом и составил около 1 тыс. руб. «Цветы за год подорожали примерно на 20–25%, соответственно, букет на эту разницу стал скромнее, — рассуждает Семенов. — Спрос стал смещаться в сторону тюльпанов, хотя раньше розы были самыми популярными цветами к 8 Марта. Если раньше можно было купить 11 роз за 1,1 тыс. руб., то сейчас цена такого букета выросла до 1,5–1,7 тыс. руб. А за ту же 1,1 тыс. руб. сейчас можно купить 25 тюльпанов, что гораздо интереснее для покупателя».

Экономию на букетах отмечает и сотрудник «Флорист.ру» Талия Ахметова: «Если рассматривать количество заказанных и купленных композиций и букетов, то виден явный прирост [по сравнению с прошлым годом], однако мы видим, что ощутимо упал средний чек: букетов россияне покупают больше, но букеты эти стали дешевле и проще». Продажи в розничных магазинах остались примерно на уровне 2015 года, а продажи через интернет увеличились чуть более чем на 20%, поскольку потребители с каждым годом активнее пользуются онлайн-сервисами, рассказывает Ахметова.

Все опрошенные РБК продавцы восьмимартовских товаров отмечают заметное оживление по сравнению с прошлым годом.

Так, выросли продажи нижнего белья, одного из наиболее популярных подарков к 8 Марта. Вице-президент компании «Розтех» (объединяет сети по продаже нижнего белья «Дикая орхидея», «Бюстье» и «Дефиле») Татьяна Львова отмечает, что в 2016 году темп прироста продаж в натуральном выражении в предпраздничные дни с 5 по 8 марта по всем брендам компании по отношению к периоду 27 февраля — 1 марта был заметно выше, чем в 2015 году. К примеру, рост продаж марки «Бюстье» в этот период составил 127%, тогда как годом ранее продажи выросли только на 71%, марки «Дефиле» — на 123% против 64%. Однако «клиент в 2016 году переориентировался на импортозамещение», добавляет Львова: он все чаще выбирает производимые в России частные марки белья, которые дешевле, чем импортные. С начала года премиальный сегмент в выручке сети «Дикая орхидея» сократился на 10 п.п. в пользу частных марок.

К 8 Марта россияне покупают больше подарков, чем к 23 февраля: перед Международным женским днем количество онлайн-заказов выросло в два раза, а перед Днем защитника Отечества — только в полтора, отмечается в исследовании «Яндекс.Деньги».

О том, что на мужчин тратят меньше, свидетельствуют и данные компании «Связной», одного из крупнейших в России цифровых ретейлеров: так, перед 23 февраля были наиболее популярны сравнительно недорогие товары — колонки, Bluetooth-гарнитуры, а перед 8 Марта — смартфоны, планшеты и smart-часы. Дневной оборот в преддверии 8 Марта вырос примерно на 30% по сравнению со средним показателем марта, а 23 февраля — только на 10% по сравнению со средним значением февраля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.