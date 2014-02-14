В России предлагают ввести талоны на бензин

Продавать бензин вдвое дешевле, чем на рынке, в пределах социальных нормпредложил президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль. По его мнению, таким образом можно защитить большинство населения от ожидаемого в этом году роста цен на топливо на 2-3 рубля. Эксперты «Российской газеты» идею не поддержали, опасаясь резкого роста цен на топливо сверх этих норм.

«Это мое личное мнение, пока в отраслевом сообществе оно не обсуждалось, — пояснил «РГ» Геннадий Шмаль. — Пути могут быть и другими. Но половина всех стран так или иначе регулирует розничные цены на топливо, и мировой опыт накоплен уже большой». В Иране, например, существует именно социальная норма — 200 литров в месяц, в пределах которой бензин отпускается по низкой «твердой» цене, а топливо сверх нормы продается по рыночной цене, значительно более высокой.

По словам Шмаля, в эту норму вполне может уложиться среднестатистический водитель, даже если ездит он на стареньких «Жигулях».

«В России по социальной норме бензин мог бы стоить 15 рублей за литр. Потому что одно дело пенсионер, другое — предприниматель, который на транспортных услугах делает бизнес», — сказал Шмаль. «В стране 25 тысяч заправок, из них 6-7 тысяч принадлежит крупным компаниям. Часть из них можно перепрофилировать для продажи бензина незащищенным категориям населения или же ввести на них отпуск бензина по талонам», — считает глава Союза нефтепромышленников. Он уверен, что цена бензина к концу года вырастет на 10 процентов. И к этому надо подготовиться.

Цена на бензин может поменяться не столь значительно, уверен завлабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

Но даже если цена возрастет на 2-3 рубля, то все равно останется в пределах, вполне приемлемых для нашей экономики. Относительно ВВП и уровня цен на топливо в других странах за бензин в России просят вполне адекватные деньги, считает эксперт. При этом стоимость топлива на внутреннем рынке растет медленнее, чем доходы населения, и в последние два года «не успевает» за инфляцией. Другое дело, что рост доходов населения существенно замедлился, и рост цен на 5-10 процентов, который раньше не так бросался в глаза, теперь может быть заметным.

Вообще, во всем мире уровень цен на бензин формируется почти исключительно налогами, и прибыль от продажи составляет несколько процентов — владельцы АЗС научились делать деньги на сопутствующих услугах и товарах. У нас же, несмотря на то что 50-60 процентов стоимости бензина приходятся на налоги, маржа переработчиков и торговцев может достигать 20-30 процентов (например, в конце 2013 году на московских АЗС маржа составляла порядка 20 процентов). Но такова специфика российской экономики в целом — у нас высокие транзакционные издержки и торговые наценки почти на все товары и услуги, подчеркивает Валерий Семикашев.

Эксперт сомневается в эффективности решения социальных задач введением норм на бензин. И в первую очередь потому, что администрирование новой системы потребует больших расходов. Более гибким и экономным было бы предоставлять поддержку нуждающимся в форме денежных выплат, а не норм или талонов, полагает Семикашев. Он предостерег от попыток административными мерами снизить цены на бензин. Совсем дешевым топливо быть не должно, иначе оно превратится в неэффективно сожженный ресурс, а экономика утратит важный стимул для технического переоснащения. Нельзя желать всего сразу: и сбалансированного рынка с низкими ценами, и высоких налогов для решения социальных задач, и повышения энергоэффективности. Государству еще предстоит более четко сформулировать свою цель на рынке автотоплива, уверен Семикашев.

Идею социальных норм можно рассматривать как некую компенсацию расслоения российского общества по уровню доходов, полагает заместитель директора Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерий Миронов. При нашем уровне среднедушевого ВВП разрыв огромен, и вводя нормы, можно было бы обеспечить некий минимальный уровень потребления, в том числе социальным группам с наименьшими доходами. Но ничего не мешает поддержать их иным, менее экзотическим способом.

ZRPRESS.RU, Владивосток.