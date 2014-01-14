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Если паркет нуждается в обновлении
Многие люди проживают в квартирах, которые достались им еще от родителей или от бабушек с дедушками. Делая ремонт в таком помещении, нужно отметить каждую деталь, чтобы получить хороший результат работы.
Согласитесь, что свежий ремонт будет смотреться нелепо, если паркет останется старым и неприглядным, поэтому его нужно отциклевать. Не стоит менять напольное покрытие на ламинат или линолеум, ведь во-первых, придется потратить много средств, а во-вторых, натуральному деревянному паркету всегда можно дать новую жизнь.
Деревянная мозаика совсем недавно опять вошла в моду, что делает ее особым акцентом в квартире, тем более что циклевка паркета придаст покрытию обновленный и свежий вид. Таким образом, можно сэкономить деньги и получить стильное, модное и экологически чистое напольное покрытие, которое будет дополнять ремонт в любом стиле.
Если вы хотите, чтобы паркет выглядел идеально, лучше не циклевать пол самостоятельно. Процедура требует специальных механизмов, которые снимают старое покрытие и выравнивают поверхность. Далее, наносится защитный слой лака, завершающий процесс циклевки, однако есть еще некоторые хитрости и нюансы, позволяющие сделать паркет красивее и долговечней. С такой задачей могут справиться только профессионалы.
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