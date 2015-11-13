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Авиакомпании оценили убытки от запрета на полеты в Египет в 9 млрд рублей

13 Ноября 2015, 17:00 | В России

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценила свои потери от приостановки полетов в Египет в 9,1 млрд руб. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Он отметил, что соответствующее письмо подготовлено для правительства. Детали он уточнять не стал, пояснив, что письмо еще не подписано.

По данным издания, в четверг замглавы Минтранса Валерий Окулов провел рабочее совещание с представителями авиакомпаний, которые выполняли рейсы в Египет. Об этом рассказали два участника совещания и подтвердил федеральный чиновник.

Один из собеседников газеты отметил, что на совещании поднималась тема согласования назначенного перевозчика по международным направлениям для выполнения чартерных полетов. Компании попросили отменить на зимний сезон это квотирование; Окулев выслушал просьбу, однако своего отношения к ней не высказал, рассказал источник.

6 ноября Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Египтом и вывезти из страны всех отдыхающих там туристов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале этой недели пояснил, что решение связано с тем, что одной из версий крушения самолета Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», который разбился на Синайском полуострове, мог стать теракт.

Как ранее сообщила официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, потери российский туроператоров от запрета на полеты в Египет оцениваются примерно в 1,5 млрд руб. Она добавила, что эта цифра приблизительна. Эту же сумму называл глава Ростуризма Олег Сафонов

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: египет  убыток  туроператор  авиакомпания 



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