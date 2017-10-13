Цены на красную икру стремительно растут

Деликатесный продукт подорожал у оптовиков в полтора раза – и это не предел

Оптовые цены на красную икру летом-осенью выросли на 54%, свидетельствуют данные Рыбного союза, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным союза, пишут «Известия», за последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1950 рублей до 3 тыс. тыс. рублей за килограмм. При этом, по данным Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей, цены на икру горбуши выросли на 23%, а на икру кеты — на 13%. Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков считает, что к Новому году розничные цены ждет существенный рост. Это может привести к снижению потребления россиянами традиционного для новогоднего стола продукта. По словам экспертов, давление на цены оказывают инвестиционные издержки компаний, а также политика производителей, которые выставляют высокую цену на деликатес за границей и не хотят продавать его дешевле в России.

В России рынок икры составляет около 15 тыс. т. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), на сентябрь средняя потребительская цена за 1 кг красной икры составила 3479 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 9,4%. При этом инфляция в стране за тот же период составила 3%. Таким образом, динамика цен на икру обгоняет ее втрое.

Как рассказал «Известиям» исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, в ближайшее время икра может серьезно подорожать.

— Сезон осень 2017– весна 2018, по нашим прогнозам, станет рекордным по росту розничных цен на икру. Они не могут не измениться пропорционально росту оптовых цен, — отметил Сергей Гудков.

По его словам, оптовая цена на икру лососевых пород (пробойную) в этом сезоне выросла примерно до 3 тыс. рублей/кг с 1950 рублей/кг в 2016-м. Увеличение составило 54%.

По мнению Сергея Гудкова, это, в свою очередь, приведет к снижению потребления россиянами деликатеса.

Рост оптовых цен на красную икру связан с увеличением экспорта, из-за чего на внутреннем рынке остается меньше товара, пояснил эксперт причины роста цен.

Впрочем, президент Всероссийской ассоциации рыбопроизводителей, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев отметил, что цены вырастут скромнее — примерно на 10%.

— Разговор о розничных ценах во многом спекулятивный. В 2009 и в 2011 годах была ситуация, когда оптовые цены были стабильными, а розничные росли по каким-то непонятным причинам, — рассказал Герман Зверев «Известиям». — За последние 15 лет стоимость красной икры у производителей выросла с 600–700 рублей за 1 кг до 2,6–2,7 тыс. рублей за 1 кг, притом что за это время цены в целом в экономике выросли в 5,5 раза, а в нашей отрасли всего в четыре.

Герман Зверев также отметил, что в этом году улов лососевых меньше. Это тоже создает риски для цен.

— В прошлом году на Дальнем Востоке было выловлено 450 тыс. т лосося, в этом — 340 тыс. т, — обратил внимание Герман Зверев.

По его словам, основные факторы, которые влияют на цену икры, — браконьерский промысел, инвестиционные затраты на развитие заводов по переработке рыбной продукции и колебания вылова.

— Притом что объем рынка икры в России около 12–15 тыс. т, десять лет назад от 3 тыс. до 5 тыс. т икры было на рынках браконьерской. Такой товар продавался дешевле, что влияло на рынок. Сейчас объем незаконно добытой икры в России составляет не более 1 тыс. т, поэтому ее не стоит учитывать, — пояснил Герман Зверев. — Кроме того, в цену на икру, которая является все-таки премиальным продуктом, закладываются инвестиционные расходы, которые огромны, только в 2017 году это несколько миллиардов рублей.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков утверждает, что рост потребительских цен на красную икру к зиме все-таки будет, однако конечные цифры станут понятны позже, когда покупатель «проголосует кошельком».

— Всё зависит от того, будет оставаться товар на полках или нет. Если да, то торговцам придется как-то договариваться с оптовиками, чтобы цены снижать, — полагает Вадим Зуйков.

Росрыболовство не ответило на запрос «Известий».