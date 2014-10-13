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Чем хороши натяжные потолки

13 Октября 2014, 15:58 | В России

Интерьер в квартире должен быть не только стильным и функциональным, но и красивым. Аккуратный и продуманный дизайн может решить многие проблемы хозяев, поэтому к ремонту в помещении нужно подойти с умом.

Немаловажную роль в создании уюта в доме играют натяжные потолки, чья популярность растет с каждым днем. Благодаря разнообразию расцветок, материалов и оригинальных дизайнерских ходов конструкция может стать «родной» не только в домашних условиях, но и в офисе, развлекательных заведениях и крупных магазинах. Натяжные потолки – это универсальное решение для создания стильного, ухоженного и надежного пространства в четырех стенах.

Клиент может выбрать подходящую конструкцию, опираясь на свои предпочтения и финансовые возможности. Мастера могут предложить ненавязчивые варианты для дома, а также смелые и привлекающие внимание общественности шедевры для гламурных местечек. Все дело в используемых материалах, площади помещения и масштабе ремонтных работ.

Цена зависит от совмещения всех вышеперечисленных факторов. Заказчик может выбрать глянцевую, матовую или тканевую поверхность, либо отдать предпочтение более хрупким материалам, например, стеклу. У каждого из вариантов имеются свои достоинства и особенности, учитывая которые можно создать эксклюзивную атмосферу в любом месте.

Хотите, чтобы над головой красовался аквариум с экзотическими рыбами или макет звездного неба? Тогда натяжные потолки – это единственно правильное решение. Подсветка светодиодами поможет привлечь внимание к достоинствам интерьера и декоративным элементам на потолке, скрывая недостатки ремонта, если таковые были допущены. Любители классики также найдут множество интересных вариантов для создания красоты в помещении. Главное – выбрать то, что подходит именно вам.

К основным преимуществам натяжных конструкций можно отнести их долговечность и устойчивость к различным негативным влияниям. Грамотно сделанные потолки не собирают конденсат, не образуют плесени и сохранят отличный вид на долгие годы.

Экономичность – еще один плюс такого решения. Хозяевам не придется белить потолки каждые два года, потому что с новыми технологиями этого не потребуется.

Огромный выбор вариантов дизайна позволит клиенту найти свое уникальное решение проблемы с потолками, и сделать свой дом краше и комфортнее. Тратьте деньги с умом и останетесь довольны!

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Теги: жилье  ремонт 



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