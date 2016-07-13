Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России отменили свидетельства о государственной регистрации прав на объекты недвижимости
Как «ЗР» сообщили в Управлении Росреестра по Приморскому краю, с 15 июля этого года вступает в силу норма об изменении Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». На ее основании госрегистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться исключительно выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). На основании этого прекращается выдача свидетельств о госрегистрации прав, в т.ч. повторных. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как отмечают специалисты, новая норма позволит эффективно предотвращать факты мошенничества с объектами недвижимости и повысит гарантии зарегистрированных прав.
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную госрегистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт проведения такой госрегистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в т.ч. о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим номером праве, правоустанавливающих документах – основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи. Ее форма утверждена приказом Минэкономразвития России, и она может быть выдана по запросу заявителя как в бумажной, так в электронной форме. Получить выписку можно через МФЦ или через запрос по почте. Сведения из реестра можно получить через электронный сервис на сайте Росреестра, не выходя из дома.
Содержание выписки, подтверждающей регистрацию права на объект мало чем будет отличаться от выписок, запрашиваемых для проверки чистоты сделки при купле-продаже квартиры. Выданный документ будет бессрочен, но он будет удостоверять информацию об имеющихся правах на объекты недвижимости только на дату выдачи выписки из ЕГРП. Поэтому для подтверждения своего права собственности, в случае продажи или дарения квартиры, собственнику надо будет обязательно заказывать новую выписку.
Получившим свидетельства о госрегистрации прав на объекты недвижимости до 15 июля 2016 года менять их не надо. Эти документы продолжают подтверждать факт регистрации возникновения и перехода права на дату их выдачи. Но единственным доказательством существования зарегистрированного права, согласно законодательству, теперь является только запись о госрегистрации права в ЕГРП.
В Управлении Росреестра по Приморскому краю пояснили, что отмена свидетельств не меняет самой процедуры регистрации прав. Документы на нее можно будет, как и прежде, подать в электронном виде или обратиться в офисы Росреестра, федеральной кадастровой палаты или в МФЦ по месту нахождения объекта. Сроки госрегистрации объекта недвижимости остаются прежними – 10 рабочих дней. Сохраняются и размеры пошлин: для физического лица – 2 тыс. рублей, а для юрлиц – 22 тысячи.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
Новости раздела
- Оптовые цены на топливо будут заморожены
- Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- По кошелькам россиян собираются нанести новый удар
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки