В России отменили свидетельства о государственной регистрации прав на объекты недвижимости

Как «ЗР» сообщили в Управлении Росреестра по Приморскому краю, с 15 июля этого года вступает в силу норма об изменении Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». На ее основании госрегистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться исключительно выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). На основании этого прекращается выдача свидетельств о госрегистрации прав, в т.ч. повторных. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как отмечают специалисты, новая норма позволит эффективно предотвращать факты мошенничества с объектами недвижимости и повысит гарантии зарегистрированных прав.

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную госрегистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт проведения такой госрегистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в т.ч. о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим номером праве, правоустанавливающих документах – основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи. Ее форма утверждена приказом Минэкономразвития России, и она может быть выдана по запросу заявителя как в бумажной, так в электронной форме. Получить выписку можно через МФЦ или через запрос по почте. Сведения из реестра можно получить через электронный сервис на сайте Росреестра, не выходя из дома.

Содержание выписки, подтверждающей регистрацию права на объект мало чем будет отличаться от выписок, запрашиваемых для проверки чистоты сделки при купле-продаже квартиры. Выданный документ будет бессрочен, но он будет удостоверять информацию об имеющихся правах на объекты недвижимости только на дату выдачи выписки из ЕГРП. Поэтому для подтверждения своего права собственности, в случае продажи или дарения квартиры, собственнику надо будет обязательно заказывать новую выписку.

Получившим свидетельства о госрегистрации прав на объекты недвижимости до 15 июля 2016 года менять их не надо. Эти документы продолжают подтверждать факт регистрации возникновения и перехода права на дату их выдачи. Но единственным доказательством существования зарегистрированного права, согласно законодательству, теперь является только запись о госрегистрации права в ЕГРП.

В Управлении Росреестра по Приморскому краю пояснили, что отмена свидетельств не меняет самой процедуры регистрации прав. Документы на нее можно будет, как и прежде, подать в электронном виде или обратиться в офисы Росреестра, федеральной кадастровой палаты или в МФЦ по месту нахождения объекта. Сроки госрегистрации объекта недвижимости остаются прежними – 10 рабочих дней. Сохраняются и размеры пошлин: для физического лица – 2 тыс. рублей, а для юрлиц – 22 тысячи.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.