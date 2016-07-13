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Глава Минстроя считает преждевременной замену госэкспертизы строек на страхование
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ считает замену государственной экспертизы в сфере строительства опасной. Отвечая на вопрос журналистов, министр пояснил, что безопасность зданий и сооружений влияет на жизнь и здоровье граждан страны. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Сегодня переложить ответственность на застройщика, который просто застрахует риски падения здания, было бы, наверное, чрезмерно легкомысленно», - сказал он.
При этом Михаил Мень не исключает, что спустя некоторое время к этому вопросу можно будет вернуться. «Может быть, когда в нашей стране вырастет цена репутации к этому вопросу, можно будет вернуться, может быть, лет через 10, но сегодня без жесткой конкретной экспертизы, в первую очередь, технических решений, строить нельзя» - считает министр.
Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой замены государственной экспертизы в сфере строительства большинства капитальных промышленных объектов на обязательное страхование ответственности проектировщиков, застройщиков и владельцев объектов.
Как следует из предложений, на первом этапе реформы предлагается внести в Градостроительный кодекс изменения, позволяющие вместо проведения экспертизы проектной документации заключать договор страхования.
Новый механизм для начала предлагается распространить на особо опасные и технические сложные объекты и на «уникальные объекты капстроительства» с одной из характеристик: «высота более 10 м, пролеты - более 100 м, наличие консоли более чем 20 м».
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